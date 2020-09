Labdarúgó NB III.: hamisítatlan zalai rangadó következik

Szombaton 16.30 órától zalai rangadót rendeznek a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 8. fordulójában: az Olajbányász- stadionban az FC Nagykanizsa a Zalaegerszegi TE FC II.-t fogadja.

Legutóbb NB-s szinten kanizsai csapat és a „kis” ZTE 2011. október 8-án mérkőzött Nagykanizsán, és akkor az NTE 1866 1-0-ra győzött a harmadik vonal Bakony csoportjában. A gólszerző Rácz Szabolcs volt, az akkor játszók közül pedig Béli Milán és Major Máté most is ott lehet a pályán. Igaz, utóbbi már nem a ZTE, hanem a Kanizsa mezét viseli. A hazai vezetőedzőt pedig újra Koller Zoltánnak hívják.

– Az elmúlt három mecscsünk nem sikerült, bár állítom, akár 4 pont is benne volt a pakliban – mondta az FCN trénere. – Jelen helyzetünkben viszont szombaton nem lehet más célunk, mint a győzelem. Az, hogy Zete II.-vel mérkőzünk, talán még nagyobb elszántságot kölcsönöz a játékosoknak. A városban járva én is éreztem a héten, hogy nem szokványos találkozó következik, bízom abban, hogy a srácok remek hangulatban futballozhatnak. Azzal nincs értelme foglalkozni, hogy ellenfelünknél hány visszajátszó lesz, nekünk magunkra kell koncentrálnunk. Már csak azért is, mert nem vagyunk sokan. Szerencsére Ekker Milán visszatérhet eltiltása után, de a hosszan sérült Lőrincz Bence és Pál Dávid mellett Baráth Martin, valamint Szegleti Gergely is a maródiak listáján van már. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, de mindent ki fogunk adni magunkból.

A vendég, a ZTE FC II. tehát hosszú idő után látogat ismét Nagykanizsára. Bozsik József vezetőedző így vélekedett az összecsapás előtt:

– Nincs jó passzban a Nagykanizsa, hiszen három vereséggel a háta mögött lát vendégül bennünket. Valószínűleg masszív, s ha kell, védekező és célfutballt játszó csapattal kell számolnunk. Az is biztos, hogy mindent megtesznek majd a siker érdekében. Ám mi is győzni szeretnénk, hiszen azzal a középmezőnyhöz zárkózhatnánk. Sérültünk nincs, és lesznek visszajátszók is az első csapattól, amit a szabály megenged.

Bozsik József a várható körítéssel kapcsolatban elmondta: egy jó hangulatú találkozó mindig jobb, mint egy hangulattalan.