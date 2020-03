Kellemetlen vereséget szenvedett a ZTE KK, nézők nélkül játszottak Szegeden

A férfi kosárlabda élvonalban már szerdán életbe léptették a járványügyi korlátozásokat. A Zalakerámia-ZTE KK is zárt kapuk mögött mérkőzött meg vendégként este a Szegeddel az alapszakasz 21. fordulója keretében – és kellemetlen vereséget szenvedett.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Naturtex-SZTE-Szedeák – Zalakerámia-ZTE KK 85-79 (15-19, 23-21, 22-24, 25-15)

Szeged, zárt kapuk mögött. Jv.: Cziffra, dr. Mészáros, Lengyel.

Szeged: Curry, 26/12, Kerpel-Fronius G. 10, Kerpel-Fronius B. 4, Krapic 21/6, Asbury 19. Csere: Vágvölgyi 5/3, Olasz, Mayer. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

ZTE: Bibbins 9, Johnson 24/12, Williams 12/12, Szabó 13/6, Agafonov 15. Csere: Djuric 4, Simon, Gulyás 2, Doktor. Vezetőedző: Ante Nazor.

Kipontozódott: Bibbins (39.).

A két csapat őszi, zalaegerszegi összecsapásán a ZTE KK közel 20 pontos hátrányból verte meg a Tisza-parti együttest, mely jelenleg 13. helye áll a tabellán és szezonbeli ötödik győzelmét szerette volna tegnap este megszerezni. Eleinte azonban nem úgy tűnt, hogy sikerülni fog, hiszen a vendégek magabiztosan kezdtek és Johnson, valamint Szabó tripláival gyorsan jelentős előnyre tettek szert (8. p.: 7-17). A tízpontos előny azonban (amelyhez hasonlót, 16-6-os különbséggel az ősszel a Szeged is produkált az egerszegi meccs első negyedében) mintha túlságosan megnyugtatta volna a vendégeket, és a házigazda elkezdett zárkózni. A tendenciát a második negyedben sem tudta megváltoztatni a ZTE: a Szeged nagyon küzdött és a játékrész derekán át is vette egy pillanatra a vezetést (15. p.: 31-29). A zalaiak előkapták kedvenc fegyverüket, Williams rögtön válaszolt egy hármassal, majd rövidesen Johnson is betalált távolról (miközben a Szegednek 10 próbálkozásból egyetlen távoli találata sem volt), úgy tűnt tehát, végre ismét kézbe veheti az irányítást a zalai együttes (34-40). A vendégek azonban túlságosan sokat hibáztak, így félidei előnyük magabiztosnak semmiképp nem volt nevezhető (38-40).

Válasz nélküli öt gyors ponttal nyitotta a második félidőt a ZTE, mely ismét koncentráltabbnak mutatkozott – és sokkal (sőt, egyáltalán…) dobott távolról (25. p.: 41-51). A „bűvös” tízpontos vendégelőny megint a hazaiakra hatott inspiráló módon: a következő támadásból Curry saját 6. (csapatszinten 13.) próbálkozásra bedobta a Szeged első hármasát. Erre még tudott válaszolni a ZTE (28. p.: 49-62), ám a Szeged a negyed hajrájára megtáltosodott: Curry még kétszer, majd az utolsó pillanatban egyszer Krapic is betalált távolról, a záró játékrészt tehát lehetett ismét szinte a nulláról kezdeni (60-64). Hihetetlen, de Vágvölgyi hárompontosa nyitotta az utolsó tíz percet, miközben a túloldalon az első negyed óta „pontképtelen” Agafonov kihagyta egyik büntetőjét. Johnson dobott nyugtató hármast 65-65 után, de a belelkesedő Szeged másodszor is előnybe került (34. p.: 69-68). Most a Zetén volt a sor, hogy ne találjon be messziről, ráadásul a hazai védelem is jól működött, a vendégek sorra futottak ki a támadóidőből (36. p.: 75-70). Időkérés után valamennyire összekapta magát a ZTE, de 1:46 perccel a vége előtt Krapic újabb hármasa már igazán nehéz helyzetet alakított ki számára (80-74). Williams triplája, majd Asbury támadó faultja javított helyzeten, ám 80-79-nél hiába szerzett labdát a ZTE, azt azzal a lendülettel el is adta, Curry pedig bevágta messziről… Johnson két kihagyott büntetője után még volt vissza néhány másodperc, de a Zetének igazi esélye nem maradt a tulajdonképpen 6 játékossal operáló házigazda ellen.

További eredmények: Kaposvár – PVSK 73-86, Alba – Körmend 85-98, Kecskemét – DEAC 80-86, Oroszlány – Paks 81-105, Falco – Jászberény 77-67, Sopron – Szolnok 85-73.