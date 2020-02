Kanizsai Vadmacskák SE magabiztosan győzött

A női Amatőr NB I-es kosárlabda-bajnokság 15. fordulójában a Kanizsai Vadmacskák SE az ELTE Fortis Budapest otthonában lépett pályára és már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést.

ELTE Fortis–KanizsaiVadmacskák SE 61-94 (17-28, 15-24, 13,23, 16-19)

Budapest, 50 néző. Jv.: Válé F., Lázár Zs.

Kanizsai Vadmacskák: Fuisz 21, Baa 31, Zsámár P. 4, Bánhegyi B. 7, Budai 23. Csere: Kovács R. 4, Füredi 2, Horváth L. 2, Csuha, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.

Felváltva estek a kosarak, majd a kanizsaiak zsinórban – Baa Dominika és Budai Dorina révén – dobott 16 pontjukkal elhúztak tizennéggyel. A második negyedet is nagy odafigyeléssel kezdték Fuisz Viktóriáék, és húsz pont fölé nőtt a két együttes közötti különbség. Nagyszünet után Budai ponterős centerjátékával tovább nőtt a távolság a két csapat között, ezért az utolsó felvonásban már az addig kevesebb lehetőséget kapott játékosok is még több játéklehetőséghez jutottak. A Vadmacskák megerősítette második helyét a tabellán.

Gábor Erzsébet: „Játék minden elemében az egyetemi csapat fölé nőttünk, és magabiztos győzelmet arattunk Budai és Baa kiváló egyéni teljesítményével.”

Jók: Baa, Budai, Fuisz.

A találkozón a legeredményesebb nagykanizsai kosaras Baa Dominika volt, aki ebben a szezonban pontjai alapján is az egyik húzóembere a KVSE-

nek.

– Örülök, hogyha a csapat hasznára lehetek – fogalmazott szerényen az ifjú kosárlabdázó. – Idővel az NB I A csoportjában is szeretnék meghatározó játékos lenni és a felnőtt válogatottban is szerepelni. Addig persze meg rengeteget kell dolgozni, és ebbe az is beletartozik, hogy most is a Vadmacskáknál a csapat eredményessége a fő cél.

– Dominika időnként talán kicsit fáradtabb, hiszen a felnőtt és kadet együttesünkben is egyszerre bizonyíthat – mondta el felfedezője és edzője, Gábor Erzsébet. – Számos helyzetre kell tehát koncentrálnia, képességei ugyanakkor vitathatatlanok. Régen volt ilyen játékosunk, ha fejlődése töretlen lesz és fejben is összeszedett tud maradni, tényleg sokra viheti, akár a legmagasabb szinten is.