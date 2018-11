Hazai vereség után sima idegenbeli győzelmet szerzett a ZTE RK

A ZTE RK hazai vereség után nagyon sima idegenbeli sikerrel folytatta a férfi röplabda NB II-ben.

ZTE RK–FINO Kaposvár SE 1:3 (-12, 23, -11, -16)

Zalaegerszeg, 100 néző.

ZTE: Gyenes, Németh B., Horváth R., Koós, Molnár B., Lesznyik, Légrádi (liberó). Csere: Gellén, Kiss G., Pap J., Kovács R. Edző: Domokos László, Markó Gábor.

A kaposvári utánpótlás­csa­pat négy felnőtt bajnokkal állt fel, és ez látszott is játéka minőségén. Az első szett megnyerése aztán túlságosan megnyugtatta a vendégeket, a ZTE pedig egyenlített. Ezt követően kiütközött a sokkal több edzés és a nagyobb meccsrutin.

Domokos Lajos: – Ha azt nézzük, hogy a Kaposvár most vesztett először játszmát a bajnokságban, még akár elégedett is lehetnék. Van bennem némi csalódottság, de erőt kell merítenünk ebből a szettből.

Magyar serdülőválogatott– ZTE RK 0:3 (14, 22, 21)

Izsák, 50 néző.

ZTE: Gyenes, Göczi, Horváth R., Koós, Molnár, Lesznyik. Csere: Gellén, Horváth H., Markó G. Edző: Domokos Lajos, Markó Gábor.

A zalai játékosok közül nem mindenki tudta vállalni az utazást és a játékot, így újból mezt húzott Markó Gábor edző is. A ZTE újoncot is avatott Horváth Huba személyében, aki jól helytállt a mérkőzésen. A ZTE stabil alapjátéka néhány rontás ellenére is elég volt a biztos győzelemhez. A szorosabb szettek sem voltak körömrágósak, a ZTE RK folyamatosan 3-4 ponttal vezetett. A serdülőválogatott zsinór­ban szerzett három győzelem után kapott ki újra.

Domokos Lajos: – Jó hangulatú, sportszerű mérkőzésen inkább egy edzőmeccset játszott a két csapat, amiért a három pont ugyanúgy jár.