Harmadik a Vadmacskák a női amatőr kosárlabda NB I-ben

Tavalyról elhalasztott mérkőzést pótolt be az amatőr női kosárlabda NB I Zöld-csoportjában a Kanizsai Vadmacskák, mely vendégként értékes győzelmet aratott.

Nyíregyházi Kosársuli–Kanizsai Vadmacskák SE 73-84 (24-19, 19-22, 12-21, 18-22)

Nyíregyháza, 100 néző. Jv.: Hegedüs I., Fülöp Á.

Kanizsa: Fuisz 27/3, Kovács R. 4, Baa 23, Bánhegyi B. 5, Budai 13. Csere: Zsámár P. 2, Horváth L. 4, Füredi 2, Bánhegyi D. 4. Edző: Gábor Erzsébet.

Az ország másik végében megrendezett találkozón az első negyed utolsó perceiben a kanizsaiak hibáit kihasználva a hazai csapat ötpontos előnyt szerzett. A második tíz perc közepére azonban a nagykanizsaiak felzárkóztak, mi több, Fuisz Viktória és Baa Dominika pontjaival a meccs 18. percében átvették a vezetést is. Akkor azonban ismét a jobban koncentráló nyírségiek percei következtek, akik visszavették a vezetést, és így elégedetten vonulhattak szünetre.

Fordulás után fordulat következett az összecsapás menetében is: a KVSE a játék minden elemében feljavult és Kovács Rebeka, valamint Fuisz pontjai már hétpontos előnyt jelentett a vendégek számára a harmadik tíz perc zárásakor. A negyedik negyedben aztán a center Budai Dorina teljesítménye is jelentősen feljavult, és többek közt ennek köszönhetően a zalai csapat nemcsak megtartani tudta előnyét, de néhány ponttal sikerült még meg is toldania azt. A kanizsai csapatból Budai 12, Fuisz 10, Bánhegyi Beatrix pedig 7 lepattanót szerzett a találkozón. Fuisz neve mellé 5 gólpassz és 6 kiharcolt fault is került a statisztikába.

Jók a zalaiak közül: Fuisz, Budai, Baa.

Gábor Erzsébet: „Értékes győzelmet arattunk, elsősorban Fuisz Viktória jó egyéni teljesítményének köszönhetően, de az utolsó negyedben jelentősen feljavult Budai Dorina center játéka is kellett ehhez a sikerhez.”KL