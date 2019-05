Győzött a ZTE FC és feljutott az NB I-be!

A labdarúgó NB II 35. fordulójában szerdán a Cegléd vendége volt a ZTE FC együttese, amely győzelme esetén matematikailag is bebiztosíthatta a feljutását. Ami sikerült neki, és hét év után a következő szezonban ismét az NB I-ben szerepelhet!

Ceglédi VSE – ZTE FC 1-2 (1-0)

Cegléd, 400 néző. Jv.: Erdős (Farkas B., Baghy).

Cegléd: Mursits – Kárász, Preklet, Farkas Á., Fejes – Szilágyi (Lukács, 61.), G. Bíró (Varjas, 66.), Pallagi, Földi – Oldal (Csirmaz, 74.), Olasz. Vezetőedző: Schőn László.

ZTE FC: Zöldesi – Bolla, Lesjak, Devecseri, Gergényi – Kocsis, Bedi – Farkas B. (Babati, 46.), Grumic, Barczi (Hudák, 76.) – Bobál (Novák, 80.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Oldal (10.), illetve Bobál (54.), Lesjak (93.).

Sárga lap: Kárász (44.), Bolla (92.).

Kiállítva: Kárász (89.).

A kiesés elől menekülő Cegléd vendége volt a ZTE FC, amely viszont éppenséggel arra készült, hogy már szerdán bebiztosítsa matematikailag is a feljutását. Egy egerszegi győzelemmel ezt már ebben a fordulóban elérhette a zalai csapat, melynek kezdőjében ismét ott volt a legutóbbi két találkozót sérülés miatt kihagyó Miroslav Grumic. Kiss Máté viszont sérülés miatt kimaradt, így Gergényi Bence lett a bal oldali hátvéd, Bedi Bence pedig egy sorral előrébb lépett.

A ceglédiek még nagyon bíznak a bent maradásban, és szurkolóik is. A mérkőzést egyébként nem a még épülő stadionban rendezték meg, hanem az edzőpályán és sokan ülték körül a játékteret. Ami persze viszonylagos, de így legalább megtelt a kis lelátó és a ZTE-drukkerei is ott voltak. A Cegléd nem is tehetett mást, mint nagyon harcosan kezdett, de kiegyenlített volt a játék. A 10. percben mégis vezetéshez jutott a házigazda, amikor a bal oldalról Fejes tekert a kapu elé, a labda a hosszú oldalra szállt, ahol érkezett Oldal és közelről a kapuba fejelt, 1-0. Három perc múlva Grumic lövése ment alig mellé és a ZTE-nek csípkednie kellett magát. Az egerszegiek szó szerint ellenszélbe futballoztak, ami zavarónak tűnt, a hazaiak pedig nem nyíltak ki, emiatt a ZTE csak átlövésekkel próbálkozott, de sikertelenül. Az egerszegieknél volt többet a labda, a 29. percben Bolla 20 méteres lövését szinte már bent láttuk mi is, de a labda centikkel elsuhant a bal alsó sarok mellett. Erősödött az egerszegi fölény, a Cegléd alig ment át a felezővonalon, de az egyenlítés nem sikerült a ZTE-nek. A zalaiak támadtak, de a kapu előtt nem tudták nyomás alá helyezni az ellenfelet.

Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője nem várt tovább, a második félidőre pályára küldte Babati Benjamint, aki combsérülés miatt március óta nem léphetett pályára. Farkas helyére érkezett az egerszegiek házi gólkirálya és most már a szél támogatását is élvezték a kék-fehérek. Maradt a ZTE-fölény és az 53. percben a hazai kapufán csattant a labda, egy perc múlva pedig egyenlített az egerszegi csapat. Babati kapott labdát a jobb oldalon, aki centerezett és Bobál négy méterről a kapuba lőtt, 1-1. Ez a villanás hiányzott eddig, a ZTE támadásban maradt, a Cegléd pedig folyamatosan védekezett. Kellet volna még egy gól, a 73. percben majdnem összejött, amikor Babati lépett ki, de Mursits nagyot védett. Hosszú idő után a Cegléd is elkezdett bátrabb lenni, de neki már kockáztatnia kellett a győzelemért és kijött a szorításból. Ezzel izgalmas lett a hajrá, mindkét csapat küzdött a győztes találatért. Babati az egyik sprintnél megállt, a lábához kapott – látszott, nem jó még az a bal láb… A 89. percben Kárász megakadályozta Zöldesit a kirúgásban, kapott még egy sárgát, ami pirosat ért. Már-már úgy tűnt döntetlen lesz, amikor a 93. percben Zoran Lesjak 30 méterről lőtt, de egy hazai játékoson megpattant a labda, ami a bal sarokban kötött ki és ez a győzelmet jelentette a ZTE FC-nek, 1-2. Ami egyben a feljutását is bebiztosította, hiszen másodiknál már nem lehet rosszabb a bajnokság végén!

A ZTE FC 2012 után a következő szezonban ismét NB I-es lesz!

A lefújás után a ZTE FC játékosai hatalmas ünneplésbe kezdtek az őket elkísérő szurkolókkal. Durrantak a pezsgők, és mindenki kiadta magából azt a feszültséget, ami addig bennük volt.

Dobos Barna: „Nehéz mérkőzés volt, mert a csapat olyan periódusban van, hogy mostanában minden kifelé pattan. Meg kellett harcolni azért, hogy egyenlítsünk, majd fordítsunk. Óriási öröm a feljutás, óriási köszönet Végh Gábor tulajdonosnak és Sallói István sportigazgatónak is. Hatalmas szerepük van a feljutásban, de a játékosoknak és a stábnak, továbbá minden dolgozónak, akik tettek ezért a hatalmas sikerért!