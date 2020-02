Fehérvár lesz az első „fejezet” a ZTE FC-nek

Szombaton (17.00) megkezdi sorozatát a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata a MOL Fehérvár FC ellen, hiszen az elkövetkező két és fél hétben háromszor is összecsap a fehérvári alakulattal. Szombaton jön az első „játszma” zalai szempontból idegenben, a bajnoki találkozó, majd a két Magyar Kupa-találkozó.

A múlt szombati Újpest elleni siker a ZTE FC-nek nagyon jól jött, hiszen csökkentette hátrányát az előtte állókkal szemben. Szombaton nem lesz könnyű dolga, hiszen a bajnokságban második Fehérvár FC ellen nem mondhatni, hogy Márton Gábor együttese lenne az esélyesebb. Az ősszel a két csapat 3-3-as döntetlent játszott Zalaegerszegen, és az a találkozó emlékezetes volt. A ZTE FC Bobál Gergely két góljával vezetett már 2-0-ra is, majd jött a fehérvári fordítás, a legvégén pedig Zoran Lesjak a 93. percben megmentette csapatának legalább az egy pontot. Meg is érdemelte a ZTE FC, hiszen nagyon küzdött és erre most is nagy szüksége lesz.

Az őszi találkozón ­Nikola Mitrovic gyakorlatilag két gólpasszt is adott, most pedig visszatér korábbi klubjához, hiszen 2011 és 2013 között a fehérváriakat erősítette. S hogy miként készül szombatra, volt csapata ellen?

– Mindkét korábbi magyarországi csapatomat nagyon tisztelem és büszke vagyok, hogy náluk játszhattam – kezdte válaszát a ZTE FC rutinos középpályása.

– Ahogy Újpesten, úgy Székesfehérvárom is nagyon sok embert ismerek és tartom velük a kapcsolatot, ám most egy fontos mérkőzés miatt térek vissza. Méghozzá a ZTE FC-vel, és szombaton annak tudnék örülni, ha nem mennénk haza üres kézzel. Szükségünk van minden pontra, most éppen a Vidi következik, de ugyanígy ez lesz a célunk, ha majd a Ferencvárossal, vagy bármelyik ellenféllel találkozunk.

Megemlítettük Nikola Mitrovicnak, hogy az elkövetkező hetekben háromszor is találkoznak a fehérváriakkal, illetve emlékeztettük az őszi 3-3-as találkozóra is.

– Nézze, nekünk minden meccs fontos, és a legjobbunkat kell adni, ezt is akarjuk elérni – fogalmazott. – Most a bajnoki találkozónk következik, ezen is megvannak a célok és majd kitűzzük ezeket a kupatalálkozókra is. Számomra a legfontosabb, hogy úgy zárjuk a szombati találkozót, hogy legyen okunk az örömre. Mindegy, hogyan, de nagyon szeretnénk megszerezni a három pontot, ám ez lesz a célja a Fehérvárnak is.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője a klub honlapjának a találkozóval kapcsolatban így nyilatkozott:

– Szeretnénk folytatni az elmúlt mérkőzések jó sorozatát, és az is a célunk, hogy játékban folyamatosan előrelépjünk. Erős csapat a Fehérvár, minőségi játékosokkal rendelkeznek, de szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. Mindkét együttes sok mérkőzést játszott az elmúlt hetekben, remélem, jó eredménnyel távozunk Fehérvárról.

Ahogy a zalai szakvezető is említette, remek csapat a szombati ellenfél, Joan Carrillo vezetőedző számára bő keret és remek játékosok állnak rendelkezésre. A ZTE FC csapatából Tamás Krisztián még sérült, eltiltott nincs, míg a fehérváriaknál Futács Márkó és Armin Hodzic sárga lapok miatt ­hiányzik majd.