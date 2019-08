Egyetlen hazai győzelem született a megyei I. osztály idei nyitányán

A hét végén rendezték a nyitófordulót a megyei labdarúgó I. osztályban. A 2019/2020-as szezon rögtön rangadóval indult, a két szomszédvár csatája, a Creaton-Lenti TE–Femat Csesztreg találkozó 2-2-es döntetlent hozott.

Helsa Andráshida TE–Kinizsi Gyenesdiás 1-4 (0-3)

Zalaegerszeg, 70 néző. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Kemes (Kovács G.) – Papp T., Kovács P., Horváth D. (Vincze), Doszpoth, Düh (Kiss B.), Szép, Orbán (Molnár N.), Horváth E., Jóna, Rózsa. Edző: Balog Csaba.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Bolla, Hegyi (Szokoli), Pálfi, Czafit (Kiss B.), Hetesi, Tarnóczai, Acél, Nagy R., Kovács D. (Fellner), Balogh G. Edző: Kocsis Norbert.

A hazai csapat az első tíz percben kétgólos hátrányt szedett össze, majd egy talán kissé szigorúan megítélt kiállítás után emberhátrányba is került. A félidő hajrájában a vendégek harmadik találata el is döntötte a mérkőzést. A folytatásban kiegyenlített játék folyt, szépített az Andráshida, de válaszul Czafit negyedszer is a kapuba talált. Összességében a jó erőkből álló Gyenesdiás megérdemelten nyerte a mérkőzést a kissé megilletődötten játszó újonc ellen.

Gólszerzők: Horváth D., ill. Czafit (4).

Jók: Papp T., Horváth D., ill. Czafit (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kiállítva: Szép (38., Andráshida TE).

U19: Andráshida TE–Gyenesdiás 2–1.

Creaton-Lenti TE–Femat Csesztreg 2-2 (1-1)

Lenti, 500 néző. Jv.: Kubicsek M.

Lenti TE: Balogh B. – Horváth Sz., Tuboly, Sárkány, Lukács, Kiss K. (Mihalecz), Lovrencsics, Ács, Ágoston, Horváth L. (Soós), Varga T. (Porédos). Edző: Szarka Péter.

Csesztreg: Csuk – Pál (Magai), Nagy R., Szekeres, Kiss B. (Takács), Nagy N., Nagy B., Nagy Z., Elek, Pesti, Horváth R. Edző: Németh Imre.

Két igen jól felkészült együttes vívott egymással egy jó iramú, kemény mérkőzést. Az első félidő elején egy szép akció után Ács góljával vezetést szereztek a hazaiak, majd több formás támadást is vezetett mindkét csapat. A játékrész második felében egy beívelésből Szekeres egyenlített. A második félidőben mindkét csapat megpróbálta a maga javára fordítani a mérkőzést. A rengeteg sárga lappal tarkított találkozón a hazaiaktól a 62. percben kiállították Horváth Szabolcsot. A vendégek mindent egy lapra téve a tíz főre fogyatkozó Lenti TE ellen a 76. percben Magai góljával megszerezték a vezetést. A hazai csapat pedig igyekezett egyenlíteni, ami a 93. percben egy bal oldali beadásból sikerült is, Mihalecz egalizált. A szomszédvári rangadón így végül igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Ács, Mihalecz ill. Szekeres, Magai.

Jók: Ágoston, Tuboly, Ács, Mihalecz, ill. senki.

Kiállítva: Horváth Sz. (62., Lenti TE).

U19: Lenti TE–Femat Csesztreg 2–1.

Olajmunkás Gellénháza–Zalaszentgrót 3-0 (1-0)

Gellénháza, 70 néző. Jv.: Novák R.

Gellénháza: Osbáth – László, Czibor, Bognár K., Lukács B., Bognár P., Horváth B., Nagy D. (Toplak B.), Szabó, Mavolo, Odonics (Németh). Edző: Bencze Péter.

Zalaszentgrót: Ágoston – Balogh, Gájer F., Lampert (Farkas F.), Király (Bonyhárd), Horváth D., Buzási, Sümegi (Gájer P.), Farkas K. (Liegler), Horváth B., Csik. Edző: Jankovics Péter.

Egyik csapatnál sem állt minden játékos az edzők rendelkezésére, különösen a vendégek összeállításán látszott, hogy jó néhány kulcsjátékosuk hiányzik. A meleg miatt az iram mintha kissé visszafogottabb lett volna, ám a küzdelemre nem lehetett panasz. Az első gólra az első félidő végéig kellett várni, Mavolo szép fejessel szerzett előnyt csapatának. A második játékrészben Szabó szabadrúgásból szerzett szép gólja után ismét egy Mavolo találat következett, amivel tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. A Zalaszentgrót ezen a napon gólképtelennek bizonyult, míg a Gellénháza helyzeteit kihasználva biztosan tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Mavolo (2), Szabó.

Jók: László, Czibor, Mavolo, Odonics, ill. Horváth B., Horváth D., Buzási.

U19: Gellénháza–Zalaszentgrót 3-2.

Technoroll Teskánd–Szepetnek 1-2 (1-1)

Teskánd, 75 néző. Jv.: Farsang B.

Teskánd: Pergel – Gulyás, Bailo, Magyar (Ágoston), Szekeres (Boronyák), Kiss P. (Czigány), Major, Bedő, Németh N., Szabó B. (Zsuppán), Czene. Edző: Pergel Attila.

Szepetnek: Szőke – Török, Petanovics, Völgyi, Kotnyek, Novák (Kiss J.), Nagy T., Kollár, Bilák P. (Bilák B.), Takács (Horváth G.), Schuller. Edző: Domján László.

Jó iramú, küzdelmes mérkőzést láthatott a közönség, az első félidő egyenlő erők küzdelmét hozta. A vendégek egy szögletet követően szereztek vezetést, majd nem sokkal később a hazaiak egy kapu előtti kavarodás után egyenlítettek. A második félidő elején ismét gyorsan vezetést szerzett a vendégcsapat, ez után a Szepetnek visszaállt, és több kontratámadást vezetett, de a legnagyobb helyzeteket is kihagyták. A hazaiak mentek előre, de lövés nélkül nem lehetett egyenlíteni, így megérdemelten vitték el a három pontot a szepetnekiek.

Jók: Pergel, Major, Bedő, ill. Schuller, Török, Völgyi.

Gólszerzők: Németh N., ill. Takács, Kiss P. (öngól).

U19: Teskánd–Szepetnek 6-1.

Flexibil-Top Zalakomár–Tarr Andráshida SC 2-3 (0-2)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Bors B.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Végh, Takács, Csalló, Németh K., Horváth I., Nagy A., Horváth J., Madarász Z., Horváth Zs. (Daróczi), Madarász Sz. (Fábián). Edző: Nagy Attila István.

Andráshida SC: Horváth E. – Tóth L. (Bencik), Bakó (Czafit), Molnár A. (Szinay), Csongár, Fábián, Kalamár, Balla, Orbán, Temlén, Szabó M. Edző: Dobos Sándor.

A tartalékos hazaiak vendége az NB III-ból érkező, erősen megfiatalított Andráshida volt. Az első félidőben a vendégek irányítottak, és több helyzetet is kialakítottak. Talán a hazaiak túlzott megilletődöttségének köszönhetően egy tízperces rövidzárlattal megajándékozták ellenfelüket. Ekkor két gyors gólt szereztek az andráshidaiak és még egy büntetőt is hibáztak. A második játékrész kiegyenlített játékot hozott, helyzetek mindkét oldalon adódtak, mégis a vendégek tudták növelni előnyüket. Ekkor a hidaiak egy kicsit hátradőltek előnyük tudatában, és a hazaiak nagy hajrába kezdtek, öt perc alatt két gólt szereztek, de egyenlíteni már nem volt idejük. Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen a komáriak későn kezdtek el hinni a pontszerzésben, így az Andráshida elvitte a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Horváth J. (2), ill. Czafit, Szabó M., Bakó.

Jók: Tóth-Pajor M., ill. Szabó M., Kalamár, Fábián.

Police-Ola–Csács-NSE 1-5 (1-1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Police-Ola: Gál – Igazi, Lukács (Karakai), Kócza, Papp Dávid (Nagy I.), Varga Sz., Tausz (Papp Dániel Dominik), Hegedűs, Langer, Keskeny, Szekeres (Czövek). Edző: Konrád Péter.

Csács-NSE: Jahic – Meidl, Kónya, Bíró (Németh A.), Varga M. (Szente), Péntek, Deák (Éder), Karakai, Takács, Horváth T., Bogyó (Németh B.). Edző: Kovács László.

Az első játékrészben kiegyenlített erők küzdelmét, dinamikus, minőségi játékot láthattak a mérkőzésre kilátogatók. A félidő két találatot is hozott, így 1-1-es eredménnyel mehettek a csapatok a szünetre. A második játékrészben a Csács-NSE erőben, minőségben fölé nőtt a hazai csapatnak és sok szép találatot szerezve, megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Jók: Gál, Varga, Igazi, Keskeny, Hegedüs, ill. Takács, Varga M., Bíró, Kónya, Karakai.

Gólszerzők: Lukács, ill. Karakai, Bíró, Kónya, Németh A., Langer (öngól).

U19: Police-Ola–Csács-NSE 3-1.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Kosár Lajos (Lenti), Kovács József (Police-Ola), Májer Tamás (Andráshida TE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A II. osztály hét végi eredményei

A hét végén útjára indult a labda a megyei labdarúgó II. osztályban is, amelyben idén a korábbi évektől eltérően már egy csoportban folynak a küzdelmek.

Víghép Cserszegtomaj–Zalaszentmihály 6-2 (2-2), Murakeresztúr–Gelse 5-1 (0-1), Haladás-FC Keszthely–Letenye 2-6 (1-1), Nagykapornak–Bak 4-2 (2-1), Ada Nova–Windoor-Páterdomb 3-0 (1-0), Legenda Sport-Böde–ZNET-Telekom Becsehely 1-2 (1-1), Pölöske–Zalaszentiván 2-6 (0-3), Borsfa–Sportklub Gutorfölde 0-8 (0-3). (Részletes tudósítások szerdai számunkban.)