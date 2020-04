Az NB III-as zalai labdarúgócsapatok minden eshetőségre felkészültek

A labdarúgó NB III-ban szereplő csapatok vezetői, edzői és játékosai is arra várnak, hogy milyen döntés születik a felfüggesztett bajnoksággal kapcsolatban. A két zalai csapatnál, a Hévíz SK-nál és a Nagykanizsa FC-nél egyelőre zajlik a munka – no nem a megszokott mederben – és úgy készülnek, ha kezdeni kell, készen álljanak.

Az MLSZ keddi küldöttközgyűlése után várhatóan felgyorsulnak majd az események, s talán hamarosan konkrétumokról is értesülhetünk. Mindenesetre mi megkerestük az érintett két zalai csapat vezetőedzőjét, hogy érdeklődjünk, miként zajlik a munka náluk. Az NB III Nyugati csoportban a Nagykanizsa FC a hetedik helyről várná a folytatást, amiről viszont még nincs sok információ. Koller Zoltán vezetőedző – hasonlóan más edzőkhöz – arról számolt be, hogy a csapat tagjai készülnek, de egyelőre egyéni edzésekkel.

– Heti négy alkalomra van megírt programjuk a játékosoknak, ezeket végzik – hallottuk a nagykanizsai vezetőedzőtől. – Akik kanizsaiak, ők itthon edzenek, ahol mi is találkozunk velük, de persze csoportos edzésekről szó sincs. A többiek a lakhelyükön végzik a gyakorlatokat.

Hogy mikor játszhatnak, erről Koller Zoltán sem tud sokat. Amit még megemlített: náluk minden rendben van a klubnál, szerencsére…

– Nézze, nem lepődnék meg azon sem, ha nem folytatódna a bajnokság, de ha játszani kell, mi fel leszünk készülve arra is – folytatta. – Jelen pillanatban teljes a bizonytalanság, de ezzel nem mondok újat. A klubnál minden rendben van, a vezetők egyetértésével történik minden. Amennyiben hosszabb távon lenne leállás, az biztosan kihat majd a mi életünkre is, de egyelőre erről nincs szó.

Az NB III-as folytatás már csak amiatt is bizonytalanabb a két profi osztályhoz képest, mert információink szerint több klubnál is történtek már szerződésbontások játékosokkal. Azaz a mezőny több csapatánál a keretek összetétele már nem ugyanaz, mint volt a leálláskor. A Hévíz SK éppenséggel a bent maradásért szállt harcba tavasszal, ami nem tartott ugyebár sokáig. A fürdővárosiak a jövőre készülnek és továbbra is az NB III-ra.

– A játékosok otthon készülnek heti hat edzéssel, amit minden nap elküldünk nekik – válaszolta megkeresésünkre Damina László vezetőedző. – A visszajelzések alapján mérjük az elvégzett munka intenzitását, ami a mai kor eszközeivel már kivitelezhető. Az adatok elemzése alapján a játékosok jó fizikai állapotban vannak és heti egy alkalommal mindenkivel igyekszem skype-on keresztül is beszélni. A jelenlegi tapasztalatom pedig az: a mostani, egyéni edzéstervekkel több a munka, mintha együtt edzenénk… Mindenesetre komolyan edzünk, egy gond van, hogy ez a munka nagyon monoton. Mi készülünk a jövőre is, hiszen ha most nem edzenének ezek a srácok, akkor később nehezebb lenne nekik visszarázódniuk. És arra is készülünk, hogy továbbra is NB III-asok leszünk. Az elképzelhető, hogy egy fél év kiesik, de a munkának mennie kell. A klubnál szintén mindenki dolgozik, van feladat ebben a helyzetben is. Ha pedig játszani kell hamarosan, akkor állunk elébe.