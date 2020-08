Az FTC elvitte a három pontot a ZTE FC otthonából

Mindjárt a szezon elején talán a leginkább várt mérkőzést rendezték meg Zalaegerszegem, hiszen a labdarúgó NB I. 3. fordulójában a Ferencváros látogatott a ZTE-stadionba. Mindez egyet jelentett a felfokozott várakozással a szinte telt házzal, ám most nem sikerült a ZTE FC-nek pontot szereznie, ami csak a mérkőzés vége felé volt benne a levegőben a hazaiak részéről.

ZTE FC – Ferencváros 1-2 (0-1)

ZTE Aréna, 8429 néző. Jv.: Pintér (Georgiu, Huszár).

ZTE FC: Demjén – Tanasin (Favorov, 69.), Bobál D., Lesjak, Gergényi – Sankovic, Bedi – Vass, Koszta (Dragóner, 62.), Szánthó (Könyves, 56.)- Babati. Vezetőedző: Boér Gábor.

Ferencváros: Dibusz – Botka, Blazic, Dvali (Kovacevic (35.), Heister – Laidouni, Haratin – Isael (Civic, 36.), Tokmac (Somalia, 80.), Uzuni – Boli. Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

Gólszerzők: Babati (83.), illetve Civic (40.), Haratin (53.)

Sárga lap: Bobál D. (22.), Lesjak (29.), Bedi (45.), Tanasin (57.), illetve Dibusz (49.), Haratin (58.), Uzuni (92.).

Kiállítva: Lesjak (93.), illetve Botka (31.).

Egy órával a találkozó előtt sötét felhők gyülekeztek délnyugat felől, de csak remélni lehetett, hogy a vihar elkerüli a zalai megyeszékhelyet. Nem hiányzott egy nagy zuhé, hiszen újra szép számú nézősereg gyűlt össze a ZTE FC és az FTC találkozójára. A Fradi egy szép bravúrral a háta mögött (a Celtic kiverésével a BL-ben) érkezett Egerszegre, a ZTE pedig az eddigi két döntetlenjét próbálta győzelemre „váltani”. De persze az ellenfél a címvédő volt, így egyáltalán nem tűnt könnyűnek Boér Gábor együttesének a bravúr kiharcolása.

Pont a kezdés előtt szakadt le az ég… Nem hiányzott, az biztos, a Fradi pedig a csúszós talajon gyorsabban járatta a labdát, de a ZTE-nek is volt egy-egy jó megindulása, A második hullám (mármint az esőé…) pont azután érkezett, hogy Tokmac lövése alig ment el a bal sarok mellett. A Ferencváros irányított, pillanatok alatt tudott sebességi fokozatot váltani. Aztán a 21. percben Lesjak előreívelt labdája hullt a védők mögé, ahol Szánthó érkezett próbálkozása szögletre pattant. A ZTE nem „ugorhatott neki” az ellenfélnek, hiszen látva a játékot, az akár végzetes is lehetett volna a számára. Így aztán helyzet nem is alakult ki, egészen a 31. percig. Ekkor Vass indította Babatit, akit Botka hátulról fellökött a büntetőn belül. Botka piros lapot kapott, ám a tizenegyesnél Babati a jobbra vetődő Dibusz lábát találta el (a büntető pillanatában a kiállított Botka még a pályán volt….). Kimaradt egy nagy lehetőség, Szerhij Rebrov pedig gyakorlatilag kettős cserét hajtott végre és kissé átszervezte csapatát. Eldar Civic váltotta Isaelt, aki 40. percben szerzett labdát és kissé jobbról, 18 méterről gyönyörűen lőtte ki a hosszú felső sarkot, 0-1. Az eső ekkor már elállt, és a második félidő már szárazabb pályát ígért.

Aktívabban kezdte a második játékrészt a ZTE együttese, de nem reménykedhetett sokáig. Az 53. percben Uzuni jobb oldali szögletére érkezett Haratin, aki hat méterről a kapuba fejelt, Demjén csak beleérni tudott a labdába, 0-2. Boér Gábor cserélt, a sérülésből felépült Könyves Norbertet küldte pályára, hiszen már kockáztatni kellett. Váltakozó játék zajlott a pályán, de a Ferencváros mintha visszahúzódott volna, hogy abból indulva alakítson ki helyzeteket. Szögletekig jutott, tovább nem, a ZTE pedig próbált építkezni, de a vendégek védővonalán nem tudott túljutni. A hajrá is így érkezett el, a 77. percben Vass lövését kellett kiütnie Dibusznak. A ZTE csapatánál volt többet a labda, de a beívelései rendre kijöttek a kapu előteréből. A 83. percben aztán jött a hazai szépítés, amikor Könyves beadását Babati ha üggyel-bajjal is, de két lépésről a kapuba juttatta, ami azért érdekessé tette így az utolsó perceket, 1-2. A 86. percben Bobál távoliját védte Dibusz, a ZTE pedig beszorította a Fradit, amely már az idővel is játszott, ha éppen az kellett. A meccs végé Lesjak jutott második sárga lappal a kiállítás sorsára, amiért magas lábbal rúgta meg ellenfelét.

Az FTC elérte a célját elvitte a három pontot Zalaegerszegről, amely jobb csapat, de ha a végén kissé szerencsésebbek a kék-fehérek, akár még pontot is szerezhettek volna.

Boér Gábor: „Csalódottak vagyunk, hiszen első félidőben is méltó ellenfelei voltunk a Ferencvárosnak. Nagy esélyt szalasztottunk el a büntető kihagyásával, , de volt még rosszabb, hogy a második elején újabb gólt kaptunk. Az utolsó húsz percben vállaltuk fel a direktebb futballt, volt esély az egyenlítésre, Játékosaim mindent megtettek a mai napon.”

Szerhij Rebrov: „Nagyon nehéz volt tíz emberrel játszani, de a csapat megmutatta a karakterét. Az ellenfélnek nagyon nem is volt lehetősége, amikor átszerveztük a csapatot, akkor is kontrolláltuk a meccset.”