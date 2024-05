Bevezetőjében Makovecz Tamás önkormányzati képviselő felidézte, hogy a térségben évek óta ütemezetten újítják fel a közterületeket, utakat, parkolókat, járdákat, lépcsőket. Így került sorra a két tízemeletes ház előtti járda, ami a töredezettsége miatt már botlásveszélyessé vált. A most zajló, 11 millió forintba kerülő munkálatok a hónap elején kezdődtek, és a jövő héten be is fejeződnek, vette át a szót Szilasi Gábor önkormányzati képviselő. A kivitelező Jana-Road Kft. munkatársai a régi gyalogutat 100 méter hosszban az alappal együtt újjáépítik: a 2,5 méter széles, 20 centiméter vastag betonaljzatra 4 centiméteres aszfaltréteg kerül. Kicserélik az aknafedeleket, a szegélyek átépítésénél figyelnek az akadálymentesítésre is. Ezenkívül a társasházak előtti területe is felújítják, sorolta.

Szilasi Gábor és Makovecz Tamás tartott tájékoztatót a felújításról

Fotó: Arany Gábor