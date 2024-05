A város gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott volt, állapította meg a 35 napirendi pontot két óra alatt megtárgyaló közgyűlés után tartott tájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester. A bevételek jól alakultak, a helyi iparűzési adó a tervezett 120 százalékára nőtt, elérte az év végére a 7,5 milliárd forintot. Hiány nem keletkezett, hitelt nem kellett felvenni, s ez jellemzi az idei gazdálkodást.

A központi törvényi szabályozás változására tekintettel rendeletet alkottak a helyi jelentőségű védett természeti értékekről. Ebben 18 helyszín szerepel, egyebek mellett a csácsi arborétum, a Deák tér, a Baross liget, az Azáleás-völgy, a Parkerdő és több platánfasor.

Három intézmény 5 évre szóló vezetői pályázatáról is döntöttek, amit megkönnyített, hogy egy-egy aspiráns volt. A Keresztury VMK-t a következő években is Flaisz Gergő vezeti, a Belvárosi I. Számú Óvoda igazgatójává újra Horváthné Ambrus Mariannát nevezte ki a testület, a Landorhegyi Óvoda igazgatója továbbra is Kása Istvánné lesz. A képviselők elfogadták a 100 százalékos tulajdonban lévő önkormányzati cégek elmúlt évéről szóló beszámolóit, valamint az idei üzleti terveket. A cégek gazdálkodását a városéhoz hasonlóan a kiegyensúlyozottság jellemezte, sőt például a Zala-Müllex Kft. messze a terven felül teljesített, emelte ki a polgármester.

Idén a 120 éve született Keresztury Dezsőre emlékezve több rendezvényt tartanak, emlékévet ünnepel a város. A jubileum részeként készíti el Béres János Zalaegerszegért díjas szobrászművész Keresztury Dezső domborművét, ami a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ elé kerül majd.

A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával eddig 13 különböző méretű labdarúgópálya épült Zalaegerszegen. Most az MLSZ pályázati támogatást nyújt a régebben épült pályák felújítására, és az önkormányzat ezt a botfai létesítményre kérelmezte.

Lejárt a közfeladat-ellátási szerződés, amit a város a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével kötött a Gébárti-tó félszigetén lévő terület használatáról. A közgyűlés a szervezettel újabb öt évre szerződést kötött, de annyival kiegészítve, hogy a szomszédos 2966 négyzetméteres területet is gondozásukba adták.