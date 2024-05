Elfogadták a 2023-as év költségvetésének zárszámadását. A gazdaság fejlődésének legjobb fokmérője a helyi iparűzési adóbevétel alakulása. Ez 120 százalékkal haladta meg az eredetileg tervezettet és végül 7,5 milliárd forint folyt be, ami önkormányzatunk történetében rekord összegnek számít, közölte Balaicz Zoltán polgármester. A gazdálkodás stabil, kiegyensúlyozott, a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak, hiány nincs és hitelt sem kellett felvenni, tette hozzá.

A TOP Plusz programban 8,5 milliárd forint értékű fejlesztést valósíthat meg az önkormányzat 2027-ig, a közgyűlés által egyhangúlag elfogadott egyes elemek a következők:

• Négy évszakos, fedett, fűthető, egész évben, rossz időben is

használható gyermekjátszóház építése (benyújtva)

• Tipegő Bölcsőde felújítása

• Űrhajós utcai Óvoda felújítása

• Napsugár Óvoda felújítása

• Bazitai Óvoda újjáépítése (benyújtva)

• Ságodi Óvoda felújítása (benyújtva)

• Ady iskola régi szárnyának felújítása

• Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztése (benyújtva)

• Orvosi rendelők (Kölcsey u. 11., Mátyás király u. 16., Gazdaság u.

21.) felújítása (benyújtva)

• Kulturális és helytörténeti programok (kiadványok, konferenciák,

rendezvények, képzések)

• Páterdombi közösségi tér kialakítása (benyújtva)

• Kaszaházai közösségi tér kialakítása (benyújtva)

• Egységes intézményi energetikai irányítási rendszer kiépítése

• Teskánddal összekötő kerékpárút építése (benyújtva)

• Gazdaságfejlesztés, iparfejlesztés (a logisztikai ipari parkra

vonatkozó részt benyújtva)

• Turisztikai célú, 20 méter magas kilátók építése a létrehozott és

népszerű túraútvonalak mentén (Bozsok, Ebergény – benyújtva)



A város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóban többek között az szerepelt, hogy a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén – ehhez igazodott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város is – a tavalyi évben az ismertté vált összes bűncselekmény száma enyhén emelkedett. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában szintén növekedés történt, egy sorozatlopás miatt. A rendőrség a beszámolóban eredményként értékelte, hogy az elkövetőt elfogták. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma emelkedett, amelynek oka, hogy a testi sértések, az alkalmi lopások, továbbá az online térben elkövetett bűncselekmények – csalások – száma is nőtt a tavalyi évben.

Pozitívum, hogy a kapitányság illetékességi területén a gépjárművekkel kapcsolatos bűnözés megszűnt, tekintettel arra, hogy sem gépjárműlopás, sem gépjárműfeltörés nem volt 2023-ban. Kiemelt eredménynek tartják azt is, hogy az utazó bűnözés jelentősen minimalizálódott, s hogy a kapitányság bűnügyi szolgálata szinte valamennyi hónapban egy-egy kiemelt hírtartalommal bíró bűnügyben sikeres felderítést hajtott végre. Összességében Zalaegerszeg vonatkozásában úgy értékelte a rendőrség, hogy különösebb negatív irányú kilengés nem tapasztalható a bűnözés volumenében.