Az első negyedet nyerte a ZTE NKK, a többiben viszont a Csata dominált

A női kosárlabda-élvonal 15. fordulójában tegnap fővárosi ellenfelet fogadott a ZTE NKK, melytől a 4. körben, idegenben 99-47-re kapott ki.

ZTE NKK–Ludovika FCSM Csata 59-91

(24-21, 12-29, 10-21, 13-20)

Zalakerámia Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Jv.: Söjtöry, Varga-Záray, Makrai.

ZTE NKK: Dzombeta 17, Mányoky J. 10, Horváth Fr., Úr 6/6, Szabó P. 13. Csere: Tuchscherer 5, Dömötör 8/3, Horváth Fa. Vezetőedző: Ambrus Péter.

Csata: Horváth B. 21/18, Angyal B. 7/6, Mányoky R. 3, Angyal N., Zempare 12. Csere: Hegedüs 13/3, Lelik 12/3, Böröndy V. 18, Gyöngyösi 5/3, Farkas. Vezetőedő: Tursics Krisztián.

Kipontozódott: Angyal B. (34.), Úr (38.).

Angyal B. két távolival indított, melyekre Mányoky ziccerekkel válaszolt (4-6). Aztán Szabó és Dzombeta harcosságának köszönhetően fordított a ZTE (8-6). Elkapta a ritmust a házigazda és Úr tripláj után növelte előnyét (6. p.: 17-12). Vendégidőkérést követően is ritmusban maradt a házigazda, a fővárosiak csak büntetőkből tudtak zárkózni. A negyed utolsó támadásának végén Horváth hármasát el kellett volna kerülniük a hazaiaknak. A második játékrész elején Dömötör triplájával még tartotta előnyét a házigazda, de a Csata gyorsan fordított (12. p.: 27-28). A Csata 9-0-s futást produkált, de a rengeteget dolgozó Szabó közelije és Úr újabb triplája felszínen tartotta a Zetét (34-37). A Csata felgyorsította a játékot és könnyű kosarakat szerezve elhúzott (34-47). Az első félidő hajrájában visszaesett a ZTE koncentrációja, amit pontokkal büntettek a fővárosiak (36-50).

A nagyszünet után is a vendégek játszottak pontosabban és hamar húsz pont fölé tolták a különbséget (36-59). A negyed feléig kellett várni az első hazai kosárra, amit Dzombeta még egy 2+1-es akcióval is megtoldott (41-62), de ekkor már akkora volt a vendégek előnye, hogy ki lehetett mondani: eldőlt a találkozó. Statikusan játszott a hazai csapat, míg a vendégek magabiztosan tartották előnyüket (46-71). A vendégek irányítója, Horváth Bernadett hatodik hármasát szerezve nyitotta a záró negyedet. A vendégek a hajrához közeledve valamelyest visszavettek a lendületből, amit harcos játékkal próbált kihasználni a ZTE NKK. Sajnos hazai részről továbbra is sok volt a rossz átadás, ezekből pedig, lerohanások végén újabb pontokat kapott a csapat.

A ZTE NKK jól kezdett tegnap, voltak jó periódusai, de a nagy különbségű vereséget sajnos most sem tudta elkerülni.

Tursics Krisztián: ­„Rossz ritmusban kezdtünk, majd ahogy a távoli dobásaink sikerültek, úgy lett egyre stabilabb a játékunk. Végül is az történt, amit elterveztünk.”

Ambrus Péter: „Az első negyedben jól működött a védekezésünk és kontrollálni tudtuk a játékot. Ahogy fáradtak a lányok, úgy esett vissza a koncentrációnk. Sokszor ismét nehezen ment a pontszerzés, ezen még dolgoznunk kell.”