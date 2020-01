Ante Nazor vasárnap győzelemmel mutatkozna be a ZTE KK élén

Győztes meccsel a háta mögött, új edzője bemutatkozó találkozójával tér vissza otthonába a Zalakerámia-ZTE KK, amely vasárnap (18.00) a Sopron KC-t fogadja. Ante Nazor is várja az első hazai meccset, és természetesen sikeres debütálásban bízik.

A horvát trénert múlt pénteken nevezték ki a ZTE KK élére, hétfőn pedig meg is kezdte a munkát új csapatával. A két esemény között a gárda múlt szombaton idegenben győzte le az Oroszlányt egy igencsak pontgazdag találkozón 115-104-re. Ante Nazor találkozásunkkor elárulta: szeretné, ha ez a hatékony támadójáték megmaradna. Ám előbb arról váltottunk szót, hogy ebben a pár napban milyen benyomásokat szerzett új együttesénél.

– Nagyon jók a tapasztalataim – mondta el a pénteki edzés előtt a 41 esztendős szakvezető. – Örülök, hogy itt lehetek, minden tekintetben jó csapatot vettem át. Ez egy nagy hagyományokkal rendelkező klub, aminek komoly szurkolói háttere is van. Hasonlóan mint Splitben és Zadarban, ahol korábban dolgoztam. A csapat vezetőivel is remek az összhang, a legfontosabb, hogy dolgozni kell, hogy egy jobb ritmusba kerüljünk minden tekintetben.

– Mennyire sikerült megismernie a csapatot ennyi idő alatt?

– Mielőtt megérkeztem volna Zalaegerszegre, a csapat hat találkozójának a felvételét elemeztem és néztem meg. Ezenkívül a játékosok közül honfitársamat, Zarko Djuricot érthető, hogy ismertem, és Andriy Agafonovot is, de említhetném Szabó Zsoltot, aki ugye válogatott is volt, illetve az amerikai légiósokról is beszereztem a szükséges információ­kat és a fiatal játékosokban is van potenciál. Összességében a kosárlabdát mindenhol ugyanúgy játsszák, bennünk is ez a közös itt a csapatnál.

– A klub vezetésének a célja nem változott, vagyis a rájátszásba kerülés. Reálisnak tartja ezt ön is?

– Hogyne. Én is úgy gondolom, hogy ez reális célkitűzés, de persze folyamatosan fejlődni kell, most ez a dolgunk.

– Szezon közben érkezett, ezzel együtt egy más arculatú csapatot akar?

– Nekem is van egy filozófiám a játékról, de például a csapat remekül tud támadni, ezt továbbra is ki kell aknáznunk. Van persze javítanivaló is, például védekezésben, és én a fegyelmezettségben és a koncentrációban is látok tartalékot.

– Vasárnap Sopron érkezik Zalaegerszegre. Sikerült feltérképezni az ellenfelet?

– Jó csapat lesz a vendégünk, amely nagyon erős a festékben és a lepattanózásban is. Ám azt mondtam a többieknek és mindenkinek a klubnál: mi itthon játszunk és itthon nyerni kell. Ehhez maximális odafigyelés és negyven percig tartó összpontosítás szükséges.