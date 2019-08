A ZTE-szurkoló halála után 33 évvel együtt koszorúzott a ZTE és a Haladás

Példa nélküli találkozóra került sor szerdán a Göcseji úti temetőben. Az 1986-ban, tragikus körülmények közt elhunyt Sinkó Norbert sírjánál a ZTE és a Haladás labdarúgó-csapatai képviseletében korábbi legendás játékosok is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A 33 évvel ezelőtti történet akkor nagy port vert fel, hiszen egy 17. életévében járó fiatalember hunyt el, aki a ZTE korábbi utánpótlás futballistája, egyben a csapat szurkolója volt. Sinkó Norbert 1986. november 22-én tulajdonképpen közlekedési baleset áldozata lett, azonban több volt ez ennél, hiszen egy ZTE-Haladás NB I-es labdarúgó-mérkőzés után történt a tragikus eset.

Szerdán a Göcseji úti temetőben a Haladás képviseletében Halmosi Zoltán, Török Péter, Sebestyén Péter érkezett a közös koszorúzásra, a ZTE képviseletében Kocsárdi Gergely, Sebők József, Péter Zoltán, Kereki Zoltán, de persze nem csak ők voltak jelen. A ZTE és a Haladás is százéves jubileumát ünnepli (a Hali az idén, a Zete jövőre), és a két csapat elmúlt száz évének közös múltját bemutató könyv készül, ami ősszel jelenik meg Bóbics László, Unger Richárd és Krilov István szerzők gondozásában. A mostani megemlékezés volt kollégánk, Bóbics László ötlete volt, ami pozitív fogadtatásra került. Előbb Bánhegyi Roland, a ZTE Baráti Kör képviseletében és mint volt szurkolótárs emlékezett meg Sinkó Norbertről.

– Nagy fájdalom, hogy nem csak egy szurkolótársat vesztettünk akkor, hanem egy barátot is – mondta a sírnál Bánhegyi Roland. – A nyolcvanas években kezdett újra éledni Egerszegen a B-közép mozgalom, ennek volt az egyik központi alakja Norbi. Halála visszavetette ezt, de az akkori rendszer sem nézte ezt jó szemmel, aztán 1993 után újra megmozdult az egerszegi szurkolók lelátói mozgalma. A fájdalom mellett a másik érzés most a megnyugvásé. Norbi halála után 33 évvel most megtörtént, de előbb is megtörténhetett volna.

Bánhegyi Roland azt is elmondta, hogy a ZTE Baráti Kör kezdeményezni fogja, hogy a hazai szurkolói szektor Sinkó Norbert nevét viselje, ahol egy emléktáblát is szeretnének elhelyezni.

A Haladás Öregfiúk elnöke, Sebestyén Péter mondott beszédet a sírnál.

– Néhány hónap és kijelenthetjük: száz esztendőre tekint vissza a szombathelyi és a zalaegerszegi labdarúgás közös múltja – mondta. – Ez az időszak sok-sok sportbarátságot hozott a két klub vezetői, játékosai, alkalmazottjai között. A sport kihagyhatatlan szereplői a szurkolók, akik helyenként viccesen, de esetenként bántóan viselkednek egymással. Ez sajnos a világ minden táján így van. Ám nem fordulhat elő még egyszer olyan eset, mint ami miatt most itt állunk. Sinkó Norbert halála – még több mint három évtized távlatából is – fel kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy csak ellenfelei lehetünk egymásnak, de nem ellenségei! Halála rossz fényt vetett a szombathelyi és zalaegerszegi szurkolói kultúrára, egy része talán nem is tudatosan, de nehezen felejt. Ám reméljük, hogy a továbbiakban sportbarátibb viszony lesz a két tábor között.

Az, hogy mi történt az 1986. november 22-én lejátszott ZTE – Haladás NB I-es futballmeccs után, ezt Sinkó Norbert unokatestvérével, dr. Sinkó Vilmossal elevenítettük fel. Az ominózus találkozó után a két tábor között volt egy összetűzés a városban, ami után ment mindenki a dolgára. A Haladás szurkolói a vasútállomásra, hogy hazautazzanak. Sinkó Norbert is erre tartott hazafelé pár barátjával, ZTE-zászlókkal. A vasi drukkerek már a vonaton ültek, de sokan leugrottak, amikor meglátták a ZTE két-három szurkolóját. Ők, látva a túlerőt, inkább elkerülték volna a találkozást. Sinkó Norbert – miután a Zrínyi úton lakott – jobbnak látta, hogy nem a város felé, hanem egyből haza siet. Balszerencséjére, a vasútállomás előtt álló egyik busz mögül kilépve próbált átrohanni az úton, ahol érkezett egy autó és elütötte. A fejét olyan súlyos ütés érte, hogy ennek következtében kómába esett.

Sinkó Norbert négy nappal később, 1986. november 26-án hunyt el.