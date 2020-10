A ZTE NKK a PINKK vendége a női kosárlabda-élvonalban

A ZTE NKK női kosárlabdacsapata szombaton (14.30) ismét idegenben lép pályára, ám van egy lényeges különbség a szerdai és a mostani meccs között: a PINKK-Pécs ellen reálisnak tűnik az első győzelem megszerzése, de Ambrus Péter vezetőedző szerint ehhez a taktikát a lehető legtökéletesebben be kell tartani.

A ZTE NKK szerdán a Csata vendégeként kapott ki 99-47-re, míg a szombati ellenfelet, a PINKK együttesét a Sopron győzte le 105-52-re. Látva az erőviszonyokat, a ZTE NKK számára most jöhet el az a mérkőzés, amikor esélye lehet megszerezni első győzelmét. De vajon Ambrus Péter vezetőedző is így vélekedik erről?

– Teljes mértékben igen, és a lányok is kezdik átérezni, hogy most jöhet el a pillanat – értett egyet a megállapítással a szakvezető. – Meglátjuk, hogyan sikerül majd a mérkőzés, ha a csapat tagjai megértik, hogy mit is akarunk, és jó részét megvalósítják, akkor nyerhetünk. A szerdai mérkőzésen a taktikát sem igazán tartotta be a csapat, és a dobóformánk is elmaradt a korábbitól. Szombaton valóban az kell, hogy elhiggyük: most nyerni tudunk, mert ez nagyon jó esély erre. Ha megszületik az első győzelmünk, akkor úgy gondolom, hogy a hazai találkozóinkon is jobb eséllyel vehetnénk fel a harcot. Természetesen nem a Szekszárd- és a Sopron-kaliberű csapatokra gondolok, hanem azokra, amelyektől azért nem vagyunk ennyire távol. Egy siker biztosan nagy lökést adna, bizakodó vagyok, és bízom abban is, hogy a lányok hozni tudják ezt a mérkőzést.