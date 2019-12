A ZTE KK szinte végig vezetett, a Körmend túl sokat hibázott

A férfi kosárlabda élvonal 12. fordulójában, szombat este újabb fejezet íródott a bajnokság legnagyobb múltú rangadója, a Zete -Körmend szomszédvári párharc történetében. És ez az epizód a zalai diadalok sorát gyarapítja.

Zalakerámia-ZTE KK – Egis-Körmend 82-76 (23-21, 17-20, 25-12, 17-23)

Zalakerámia Sportcsarnok, 2300 néző. jv.: Földházi, Tőzsér, Vida.

ZTE: Bibbins 5, Johnson 9/3, Williams 15/6, Szabó 18/3, Agafonov 23. Csere: Djuric 8, Simon 2, Bagó 2, Doktor, Gulyás. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Körmend: Turner 12/3, Edwards 20/6, Oroszi 3/3, Ferencz 9/6, Taylor 17. Csere: Varnado 4/3, Durázi 2, Krastati 9/3, Németh, Takács. Vezetőedző: Matthias Zollner.

A kezdés előtt a hazai játékosok szaloncukorral kedveskedtek a nézőknek, ebből a szempontból máris megédesítve az estéjüket. Az előzetes esélylatolgatásokban mindkét részről hangsúlyos téma volt a ZTE új irányítója, Justin Bibbins. Aki első passzából majdnem eladta a labdát, de a kétes dobás Agafonov kezében végül gólpasszá nemesedett, és ez lendületet adott a Zetének. Az első percekben szinte minden volt a pályán, ami kosárlabdában lenni szokott, a szerzett és eladott labdák, triplák, légpasszos zsákolások, támadó faultok és egyebek egyenlege pedig zalai szíveket melengető részeredmény lett (5. p.: 17-5). Időkérés után a vendégek Edwards vezényletével a játékrész végére szoliddá faragták a korábbi katasztrofális hátrányt. A második negyedben jó darabig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a Körmend azonban hiába támadott többször a vezetésért, azt megszerezni nem tudta. Bibbins a 13. percben bedobta első pontjait (szép betörés után 2+1), majd jött az első középtávoli tempó is (16. p.: 34-30). Agafonov rendkívül hasznos játéka és néhány jó védekezés elég volt hazai oldalon, hogy újra meglépjen némileg a ZTE (17. p.: 38-31), a félidőig hátralévő pár perc viszont azt mutatta meg, hogy ekkora különbség mennyire nem különbség egy ilyen férfi kosárlabda rangadón. A vasiak Taylornak és Edwardsnak lehettek hálásak elsősorban, hogy előnnyel vonulhattak szünetre (40-41).

A ZTE elég gyengén (9 kísérlet/1 találat), a Körmend pedig jól, de keveset (4/3) dobott az első félidőben távolról, de fordulás után Johnson rögtön triplával nyitott. A jól védekező hazaiak ismét elrugaszkodtak (23. p.: 48-41), Williamsnek egy darabig minden sikerült, de Agafonov, Johnson és Djuric is felnőtt a feladathoz. Bibbins gólpasszai (az egész meccsen 7) mellett kiváló lábmunkával támadó faultok kierőszakolásában jeleskedett, miközben a teljesen megakadt Körmend a harmadik negyedben közel 8 perc alatt csupán 4 pontig jutott (28. p.: 59-45). A hazai agresszivitás a vendégeket frusztrálttá tette, ez jól nyomon követhető volt az Agafonov-Taylor párharcon – és a 3. negyed végi eredményen is (65-53). A záró negyedet Szabó percei nyitották (33. p.: 72-56), de a Körmend természetesen ekkor sem adta fel. A következő percekben alig esett zalai kosár, de ez nem jelentett különösebb gondot, míg a védekezésben volt elegendő tartalék. A hajrához érkezve azonban egyre melegebb lett a helyzet (28. p.: 76-71). Egyre-másra estek a gyűrűbe a vasi triplák (78-74), a zalaiak viszont semmilyen távolságból sem tudtak betalálni. Őrült izgalmak következtek: a vasi Turner kihagyott két büntetőt, majd a csapata az ő duplájával jött fel 78-76-ra, aztán labdát szereztek a vendégek, de a palánk alatti harcban nem tudtak kifogni a Williams, Agafonov, Szabó hazai „belső hármason”. A ZTE ezzel megúszta az egyenlítést, majd a túloldalon négy büntetővel (közben Durázi ellen sportszerűtlen hibát is ítéltek a játékvezetők) lezárta a találkozót.

Bencze Tamás: „A csapat úgy játszott, ahogy egy ilyen meccsen kell, két rövid időszakot leszámítva a megbeszélteket is maximálisan betartották a fiúk. Agresszívek voltunk, megérdemelten nyertünk, és talán a közönség is jól szórakozott. Nagyon fontos győzelmet arattunk, és látható volt: irányítóval egész más ez a játék.”

Matthias Zollner: „Gratulálok a Zetének. Tudom, hogy az ellenfél nehéz helyzetben volt, és ez a siker most a legjobbkor jött neki. A hazaiak nagyon jól dobtak, rombolta a morálunkat, hogy nem védekeztünk rosszul, mégis kaptuk a kosarakat. A 19 eladott labdánk rengeteg, és edzői pályám alatt még 6 támadó hibát sem ítéltek soha a csapataim ellen. Túl sokat hibáztunk, ezért nem tudtunk nyerni.”