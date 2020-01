A ZTE KK 11 ponttal verte az Oroszlányt

Szombaton a férfi NB I A-csoportban a Zalakerámia-ZTE KK együttese az újonc Oroszlány vendége volt és fontos mérkőzés előtt állt. A megbízott edzővel érkező egerszegiek szerettek volna visszavágni az első körben elszenvedett hazai vereségért, de nem voltak könnyű helyzetben. Ennek ellenére a ZTE KK kivágta a rezet és nagyon fontos idegenbeli sikert ért el.

Oroszlány – Zalakerámia-ZTE KK 104-115 (21-29, 25-31, 28-34, 30-21)

Oroszlány, 1200 néző. Jv.: Praksch, Tóth C., Ádám J.

Oroszlány: Abell 20/3, Illés 5/3, Hayes 6, Bozovic 19, Rizvic 6. Csere: Washington 20/6, Garamvölgyi, Mohácsi 21/12, Zsíros 7/3, Demeter. Vezetőedző: Sebastian Krasovec.

ZTE KK: Bibbins 18/6, Johnson 27/9, Williams 20/12, Szabó Zs. 19/9, Agafonov 18. Csere: Djuric 3, Doktor 2, Gulyás, Simon K. 8/6. Megbízott edző: Heinrich Róbert.

Kipontozódott: Bibbins (31.), Djuric (38.).

A hét elején – mint ismert – a ZTE KK elköszönt Bencze Tamás vezetőedzőtől, az utód már megvan a horvát Ante Nazor személyében, de ő ezen a találkozón még nem ült le a kispadra. Az eddigi másodedző, Heinrich Róbert készítette fel a héten a ZTE KK együttesét és ő is meccselt szombaton. Nem tarthatott a csapattal a megbetegedett Bagó Martin, a ZTE KK pedig elkapta a fonalat, az őt elkísérő szurkolói nagy örömére. Bibbins, Jonhson és Szabó is eredményes volt így nem egészen öt per elteltével az egerszegiek 18-8-ra vezettek. Mindkét edző sokat cserélt, a ZTE tartotta az előnyét úgy is, hogy az OSE is eredményesebben kosarazott (21-29). Az egerszegiek hármasai remek százalékban érte célba újra tíz pont lett a különbség (27-37). Sőt, Johnson hármasával már 15 pont volt közte, majd Szabó is betalált távolról. Az egerszegiek biztosan vezettek, elképesztően jó dobószázalékkal (31-47) és még volt hátra öt per a második negyedből… Szabó sportszerűtlen faultja után csökkent a különbség, de jött a válasz Bibbins részéről, Szabó újabb hármasa jött jókor (41-54). Az biztos, hogy nem a védekezésről szólt az első félidő annak ellenére, hogy a helyzeteket persze be kell dobni és ebben tényleg nagyon jól teljesített az egerszegi csapat. A nagyszünetre az egerszegiek 60-46-os vezetéssel vonulhattak, ám egy hete hazai pályán a Kaposvár ellen is jól álltak a szünetben a 63 dobott ponttal, amikor a vége mégis vereség lett…

A második félidőt úgy kezdte a ZTE KK, ahogy az elsőt. Johnson, Agafonov és Williams kosaraival a 23. percben a ZTE KK már 25 ponttal vezetett (49-74), 77 százalékos dobóformával. Ez olyan előny volt, hogy innen nehezen volt elképzelhető, hogy a ZTE KK ezt a meccset elveszítse, de persze bőven volt még idő a zárásig. Volt már harminc pont (51-83) felett is a zalaiak előnye, innen jött vissza húszra az OSE (67-87). Az utolsó tíz percet a volt egerszegi Mohácsi egy hármassal nyitotta, és nem várt módon maradtak még izgalmak. Elmaradtak a zalai pontok, Mohácsi újabb kosarával pedig már csak 14 pont volt közte. Nem mellesleg az egerszegi irányító, Bibbins kipontozódott és az utolsó öt perc is ugyanennyi előnnyel kezdődött. Simon Kristóf sorozatban szerzett öt pontja jött jól a zalaiaknak, majd Williams kosarával elérte a ZTE KK a 111 pontot (94-111).

Nem maradt kérdés, a ZTE KK győzött és nagyon fontos sikert ért el. Ráadásul a hazai hét pontos vereség után Oroszlányban 11 ponttal győzött, ami a végelszámolásnál még jól jöhet az egerszegieknek.