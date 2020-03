A ZTE FC-nél is vallják: a terhekből mindenkinek ki kell vennie a részét

A koronavírus-járvány gazdasági hatása nagyon gyorsan megjelent a sportban is, nincs ez másként idehaza sem. Több klub már rákényszerült a játékosok szerződéseinek módosítására, és egyre több fog erre az útra lépni. Nem kivétel a ZTE FC sem – ismerte el Sallói István klubigazgató.

A ZTE FC-nél ezzel kapcsolatban egyelőre annyi a konkrétum, hogy a Volkswagen máris lépett, felmondta a zalai klubbal kötött szerződéseit is, és le kellett adni a használatra átadott autókat.

– Egyelőre elemezzük a helyzetet, a tulajdonos áttekinti a költségvetést, mert gazdasági környezetünk megváltozott és lesznek veszteségeink – mondta el érdeklődésünkre Sallói István. – Bevételkiesésre kell számítanunk, ami már most érezhető.

– Idehaza is már több csapatnál módosították a szerződéseket. Hasonlóra kényszerülnek majd önök is?

– A játékosok felé már jeleztük, hogy egyeztetnünk kell, de majd csak akkor, amikor pontosan látjuk a számokat, hogy a klub költségvetése ebben a helyzetben miként módosul. A legnagyobb gond, hogy nem látjuk, mire készüljünk. Nem tudjuk, hogy befejezhetjük-e a bajnokságot, illetve mi van, ha igen és mi van, ha nem. Azt is számításba kell venni, hogy ha mégis folytatódik a bajnokság, akkor mikor ér véget? Két hete állunk, ha június végéig le akarjuk zárni a szezont, akkor szerintem május tizenötödike a legkésőbbi időpont, hogy a csapat edzésbe álljon. Onnantól kell még három hét felkészülni, majd szerda-szombat ritmusban le tudjuk játszani a hátra lévő fordulókat.

Sallói István is elismerte: jelenleg a legnagyobb gond – nem csak idehaza, de a világon mindenütt – hogy a félbeszakított bajnokságokkal mit tegyenek. Töröljék és a mostani szereplőkkel újraindítsák, vagy befejezettnek tekintsék a mostani állás szerint. Ezek a zalai sportigazgató szerint is újabb kérdéseket vetnek fel és tele lennének igazságtalanságokkal. Sallói István a múlt héten azt mondta lapunknak: egyeztetést kezdeményeztek az NB I-es bizottságnál a folytatás lehetséges verzióiról. Hogy áll a párbeszéd? – kérdeztük most tőle.

– Vannak, akik azt az álláspontot képviselik, hogy egyelőre nincs miről beszélni, pedig beszélni kellene a lehetséges forgatókönyvekről – válaszolta Sallói István. – Akkor is, ha az UEFA vagy a FIFA hozza meg a végső döntést, illetve akkor is, ha a nemzeti szövetségek hatáskörébe utalja a megoldását. Hasznosabb lenne felkészülni előre a várható helyzetekre.

Visszatérve a ZTE FC-hez: nem kétséges, hogy a klubigazgató által is említett egyeztetések a játékosokkal milyen irányba mutatnak majd: cél nyilván a költségcsökkentés…

– Ebben a helyzetben mindenkinek ki kell vennie a részét a terhekből – mondta Sallói István. – Még akkor is, ha a játékosok önhibájukon kívül nem tudnak most teljesíteni. A legfontosabb a klub működőképességének fenntartása. Amióta Végh Gábor tulajdonos átvette a klub irányítását, minden szakmai célt felülírt a gazdasági stabilitás. Ez a fő mozgatórugója minden lépésének ebben a nehéz helyzetben is, amit remélem a játékosok és a klub alkalmazottai is felelősen kezelnek.