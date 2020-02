A ZTE FC ki-ki meccsei „elszálltak”, meglepetések kellenének

Riválisaival szemben lépéshátrányban van a ZTE FC, így kell megkísérelnie a bent maradást a labdarúgó NB I-ben. Szombaton (17.00) az egerszegiek a Bp. Honvéd vendégei lesznek, és olyan hétmeccses sorozatot kezdenek, melynek során mindössze kétszer játszanak itthon.

A tavaszi első három mérkőzésen szerzett egyetlen pont várakozás alatti szereplés. Az élet azonban nem áll meg, szombaton újabb forduló következik, a ZTE FC a fővárosban, az MTK stadionjában a Bp. Honvéd vendége lesz. Szerdán idehaza, a Kisvárda ellen a kék-fehérek meglehetősen szokatlan összeállításban szerepeltek, szombatra pedig fontos kérdés, hogy mennyit vett ki a pályára lépett labdarúgókból a szerdai találkozó. Nem mintha az 1-1-es döntetlent eredményező összecsapás annyira „gyilkos” iramú lett volna, ám a viharos körülmények igenis embert próbálóak voltak, és a hideg az izomzatra is hatással van.

– Az a szándékunk, ami szerdán is volt, hogy olyanok lépjenek pályára, akik a lehető legtöbbet hozhatják ki magukból – kezdte pénteki beszélgetésünket Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője, amikor a szombati találkozó esélyeiről szót váltottunk. – Volt már egy regeneráló edzésünk, látnunk kell, hogy mennyit vett ki a játékosokból a szerdai meccs. Szerencsére ma már mérhető ez is, így kikövetkeztethető, hogy szombaton kik lehetnek a legjobb állapotban.

– Tervez hasonló átalakítást, mint volt a szerdai?

– Ezt még nehéz megmondani, sok függ attól is, hogy azok a rúgások, melyeket elszenvedtek játékosok, szombatig mennyire javulnak. A célunk az, hogy a lehető legjobb állapotban lévő játékosok alkossák a kezdő tizenegyet.

– Szombaton nem a ZTE FC-t nevezik majd a fővárosi mérkőzés esélyesének. Felszabadultabban játszhatnak így? Bár, az eredmény most sem lesz mindegy…

– Lépéshátrányba kerültünk közvetlen riválisainkkal szemben. A döntetlen kevés volt szerdán, győzelmek kellenek most már és erre kell törekednünk a Honvéd ellen is. Azt gondolom, hogy mindenki ellen elképzelhető a meglepetés, esetünkben pedig már szükséges is lesz, ha valamit akarunk még, ugyanis a ki-ki meccseket nem hoztuk. A Honvéd jó csapat, s noha nem nyert mérkőzést az első három fordulóban (két döntetlen és egy vereség a mérlege) de ne feledjük, hogy a dobogósokkal játszott. Kevés gólt kap, nehéz a védelmét feltörni és ott van csapatában Lanzafame, aki bármikor képes betalálni. A ZTE FC együtteséből sárga lapok miatt hiányzik majd Bobál Dávid, a Honvédból hasonló okból Banó-Szabó Bence „pontozódott ki”.