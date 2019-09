A zalalövői fogathajtók 2019-ben kibérelték maguknak a sorozat dobogóját

Pózvék István, a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület versenyzője nyerte meg a 2019. évi Zala Megyei C Kategóriás Fogathajtó Bajnokságot. Az eredményhirdetést és az ünnepélyes bajnokavatót a hétvégén, a 12. Szentgyörgyvári Fogathajtó Verseny keretében tartották.

Maga a verseny két részből állt. Egy kifejezetten technikás jellegűre kiépített pályán tartott kétfordulós akadályhajtásból, melyen Zala, Vas, Somogy és Győr-Moson-Sopron megyéből, illetve a Felvidékről összesen 19 fogat rajtolt el. A versenyszámot a Vas megyei Uraiújfaluból érkezett Varga Szilárd László nyerte, második helyen Pózvék István végzett, míg a harmadik a felvidéki Vankó Imre lett.

A zalai indulók közül Pózvék csapattársa, Szalár Róbert ért még be pontszerző helyen, ő ezúttal a negyedik helyet szerezte meg. Vadászhajtásban zalalövői győzelem született, ezt a versenyszámot magabiztos teljesítménnyel és remek irammal Lebics István nyerte. A verseny eredményhirdetését követően tartották a megyei bajnokavató ünnepséget. Az év során elért versenyeredményei alapján a 2019-es esztendő Zala megyei fogathajtó bajnoka a végig egyenletesen jó teljesítményt nyújtó Pózvék István lett. A zalalövői sportoló a szezonban összesen 16 versenyen vett részt, köztük olyanokon is, melyek eredményei a megyei bajnokság szempontjából irrelevánsak voltak.

Akadályhajtásban kilenc alkalommal végzett pontszerző helyen, a júniusi jákói, a júliusi zalabaksai, valamint az augusztusban megtartott egervári és zamárdi versenyeket meg is nyerte. Vadászhajtásban hét alkalommal ért be pontszerző helyen a célba, ebből júliusban Gencsapátiban ugyancsak első helyen, de az augusztusban megrendezett egervári pontgyűjtő akadályhajtó versenyen is első helyezést ért el. Kombinált akadályhajtásban ugyancsak jól szerepelt, májusban Zalalövőn negyedik lett.

A Zalai megyei bajnokság ezüstérmese Szalár Róbert, harmadik helyezettje pedig Lebics István lett, akik ugyancsak a hat évvel ezelőtt alapított Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület tagjai, s korábban szintén nyertek már megyei bajnoki címeket. A zalalövői egyesület ezzel egyedülálló teljesítményt ért el, hiszen megalakulása óta minden egyes évben igazolt versenyzői sorából került ki a megyei bajnok.