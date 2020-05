A Lenti TE (U19) haladt a címvédés felé az I. osztályban

A felnőttekéhez hasonlóan az megyei utánpótlás-bajnokságokban is zárótabella készült.

A fiatalok küzdelmében a megyei I. osztályú U19-es bajnokságban a legjobban a Creaton Lenti TE szerepelt a félbeszakított szezonban is, ami amúgy nem újdonság- A Lenti TE ifistái ugyanis az elmúlt öt bajnokságban folyamatosan dobogósok voltak, s nem is akárhogy! Az elmúlt öt szezonban ugyanis négyszer végeztek az élen, s csak egyszer szorultak le onnan két éve, akkor is a második helyre. A most véget ért bajnokságnak ugyancsak címvédőként vágott neki a lenti együttes, amely tartotta a korábbi években tőle megszokott ritmusát.

Mindössze egy vereséget könyvelt el, és 6 pontos előnynyel vezetett, amikor véget ért a pontvadászat. A II. osztály U19-es pontvadászatában a legjobban a Haladás-FC Keszthely teljesített a 2019-2020-as szezon során: veretlenül állt az élen, amikor megszakadtak a küzdelmek. A Balaton-parti fiatalok végig kiegyensúlyozottan teljesítettek, de meg kell említeni a velük lépést tartó Zalaszentiván SE-t is. Méghozzá azért, mert a két csapat között csupán annyi volt a különbség, hogy a szentivániaknál egy vereség becsúszott, így két ponttal kevesebbet gyűjtöttek a Haladás-FC Keszthelynél.

Ami a további bajnokságokat illeti, az U16 Északi csoportban a Tarr Andráshida TE ugyan egy vereséget elkönyvelt, de 145-10-es gólaránya mindenképpen figyelemre méltó. Délen a Szepetnek csapata veretlenül hagyta maga mögött ezt a bajnoki szezont. Az U14-es sorozatban a Türje csapata a Zalaegerszeg csoportban hibátlanul zárt, pontot sem veszített, a Nagykanizsa csoportban a Nagykanizsa teljesített a legjobban.

U19, II. OSZTÁLY 1. Keszthely 17 14 3 0 90-26 45

2. Zalaszentiván 17 13 3 1 78 -20 42

3. Böde 17 12 2 3 80-33 38

4. Gutorfölde 16 10 4 2 68-19 34

5. Gelse 17 9 3 5 60-37 30

6. Cserszegtomaj 16 9 3 4 32 -24 30

7. Borsfa 17 9 0 8 51 -42 27

8. Becsehely 17 8 0 9 41 -57 24

9. Letenye 17 7 3 7 28 -38 24

10. Nagykapornak 17 7 1 9 70 -59 22

11. Murakeresztúr 16 5 1 10 38 -53 16

12. Zalaszentmihály 17 5 1 11 34 -81 16

13. Nova 16 4 1 11 36 -60 13

14. Bak 16 3 1 12 24 -77 10

15. Páterdomb 16 3 0 13 32 -69 9

16. Pölöske* 17 1 2 14 21 -88 4

*: 1 pont levonva

U19, I. OSZTÁLY 1. Lenti TE 15 13 1 1 67 -22 40

2. Zalakomár 15 10 4 1 65-31 34

3. Gellénháza 16 9 3 4 44-30 30

4. Teskánd 16 8 2 6 43-21 26

5. Zalalövő 16 8 2 6 49-30 26

6. Police-Ola 16 8 1 7 42-33 25

7. Andráshida TE 15 7 3 5 44-29 24

8. Gyenesdiás 16 7 2 7 39 -36 23

9. Csács-NSE 17 5 5 7 26 -40 20

10. Csesztreg 16 6 1 9 43-37 19

11. Zalaszentgrót* 16 6 2 8 38 -69 19

12. Szepetnek 17 6 0 11 40-43 18

13. Kiskanizsa 14 2 1 11 18 -80 7

14. Semjénháza 15 1 1 13 13 -70 4

*: 1 pont levonva

U16, ÉSZAK 1. Andráshida TE 10 9 0 1 145-10 27

2. Andráshida SC 10 9 0 1 83-17 27

3. Police-Ola 10 8 0 2 64-19 24

4. Türje 9 7 0 2 61 -24 21

5. Zalaszentgrót 10 6 0 4 46-47 18

6. Zalalövő 8 4 0 4 26 -31 12

7. Z.Becsali-Tungsram10 4 0 6 24 -55 12

8. Gellénháza-Botfa 10 2 0 8 18 -71 6

9. Csács-NSE 10 2 0 8 18 -79 6

10. Teskánd 10 2 0 8 21 -85 6

11. Páterdomb 9 0 0 9 15 -83 0

U14, ZALAEGERSZEG 1. Türje 9 9 0 0 85-12 27

2. Z.egerszegi USC I 10 9 0 1 62-13 27

3. Andráshida SC 10 8 0 2 61 -14 24

4. Teskánd 10 6 1 3 56 -23 19

5. Police-Ola 9 5 2 2 32 -19 17

6. Z.Becsali-Tungsram 9 3 1 5 15 -29 10

7. Andráshida TE 8 3 0 5 15 -33 9

8. Botfa 8 2 1 5 20 -48 7

9. Csács-NSE 9 2 1 6 7 -36 7

10. Páterdomb 10 1 0 9 12 -68 3

11. Z.egerszegi USC II.10 0 0 10 7 -77 0

U16, DÉL 1. Szepetnek 8 6 2 0 48-20 20

2. Lenti TE 8 6 1 1 47 -23 19

3. Semjénháza 8 4 2 2 40-21 14

4. Zalakomár 8 4 0 4 48-42 12

5. Keszthely 8 3 2 3 47 -34 11

6. Csesztreg 8 3 0 5 50 -42 9

7. Gyenesdiás 8 3 0 5 25 -40 9

8. Miklósfa 8 2 1 5 18 -28 7

9. Kiskanizsa 8 1 0 7 19 -92 3