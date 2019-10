A két zalai tájékozódási futó klub nagy létszámú csapattal indult

Kaposvár belvárosa adott otthont a tájékozódási futók idei rövidtávú országos bajnokságának, amelyen több mint ezer futó állt rajthoz. A zalaiak nagy létszámú csapatokkal indultak a viadalon.

A sportágban egyre gyakoribb, hogy a korábban megszokott terep helyett városi környezetbe viszik a versenyeket, hogy ezzel is népszerűsítsék a tájfutást. Az ob-n a Göcsej KTFE (45 fő) és a Trió Egerszeg ZTC (60) tagjai is küzdhettek a bajnoki helyezésekért. A délelőtti selejtező futamokból kategóriánként a legjobb 24 induló jutott az A döntőbe, ahol bajnoki érmekért és pontokért technikás, de gyors pályákon futottak. A zalaiak számára jól sikerült a verseny, hiszen összesen hét érmet, köztük három bajnoki címet gyűjtöttek be.

Az utánpótlás korosztályban Fülöp Álmos Huba (Göcsej KTFE) nagyszerűen futott, és a győztestől mindössze négy másodperccel lemaradva a 2. helyen végzett. A junior fiúknál Fekete Sámuel (Trió Egerszeg ZTC) és Takács Ticián (Trió Egerszeg ZTC) is közel volt a dobogóhoz, de a jó futásaik ezúttal a 4. és 5. helyhez volt elegendők.

A szeniorok között Császár Éva (Göcsej KTFE – N35) és Varga József (Göcsej KTFE – F55) esélyesként nyert, míg Mézes Tibor Sólyom (Göcsej KTFE – F45) meglepetés­győzelmet aratott. N35-ben Sárecz Éva (Trió Egerszeg ZTC) a 3., N45-ben Porgányi­né Henrich Piroska (Trió Egerszeg ZTC) a 2., míg F70-ben Vajda László (Trió Egerszeg ZTC) a 2. helyen végzett.

Bajnoki pontot szerzett Horváth Zoltán (Trió Egerszeg ZTC – F75, 5. hely), Uhlír Tímea (Trió Egerszeg ZTC – N40, 6. hely), Fehér Ferenc (Trió Egerszeg ZTC – F45, 6. hely) és Takács Orsolya (Göcsej KTFE – N21 – 8. hely).

További jobb eredmények. F14: 11. Mézes Botond Csegő (Göcsej KTFE). F16: 13. Molnár Levente (Trió Egerszeg ZTC). F20: 11. Csertán András (Trió Egerszeg ZTC). F75: 9. Horváth Béla (Trió Egerszeg ZTC). N20: 9. Dely Virág Anna (Trió Egerszeg ZTC). N21: 9. Bertóti Regina (Göcsej KTFE). N35: 8. Pap Viktória (Trió Egerszeg ZTC), 10. McCarthy Bernadett (Trió Egerszeg ZTC). N50: 9. Czigányné Bancsik Edit (Göcsej KTFE).

A magyar bajnokság nyílt volt, így azon külföldiek is indulhattak. Közülük a Göcsej KTFE színeiben 2. helyen végzett Tihon Salopek (F16), 5. lett Dorja Salopek (N14), illetve 6. helyezettként zárt Tihomir Salopek (F45).