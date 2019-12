A II. osztályban a Zalaegerszegi Judo SE nyert

Immár negyedik alkalommal rendezte meg a Zalaegerszegi Judo SE a cselgáncsozók országos csapatbajnokságát. A Zalakerámia Sportcsarnokban vasárnap három osztályban zajlottak az éremcsaták, melyben zalai siker is született, hiszen a II. osztályban a házigazda Zalaegerszeg Judo SE lett a győztes.

A Zalakerámia Sportcsarnokban végül 21 egyesület, 39 csapattal nevezett az év utolsó és egyik legrangosabb hazai dzsúdó versenyére. A megnyitót követően négy tatamin azonnal megindultak a küzdelmek, előbb a selejtezőkkel, s már ezek a mérkőzések is remek hangulatban zajlottak.

Ezt követően a döntő mérkőzések kezdődtek, és Zala megye képviseletében egyetlen csapatként a Zalaegerszegi Judo SE is harcba szállt az első helyért, méghozzá a II. osztályban. Az ifj. Nagysolymosi Sándor vezette férfi együttes hazai környezetben nem is adta alább az első helynél, és magyar bajnoki címet szerzett. A csapat tagjai voltak: ifj. Nagysolymosi Sándor, Cseh Márk, Kiss Zoltán, Bürgés Milán, Szekér László, Nedelkovics Dávid.

Az első osztályban a férfiaknál és a nőknél is a BHSE és a Mogyi-Bajai JC együttesei vívták a döntőt, és mindkét nem küzdelmében fővárosi siker született. Egy másik zalaegerszegi vonatkozás, hogy a Zalaegerszegi JSE utánpót­lásedzője, Korpos Judith a Somogyszob csapatát erősítette az I. osztályban, ahol az előkelő 5. helyen végeztek.

– Rendezvényünk ezúttal is nagyon sikeres volt, színvonalas mérkőzésekkel, és parázs hangulatú szurkolói biztatással – összegezett a viadalt követően Varga Zoltán, a ZJSE elnöke. – Azt gondolom, hogy a munkánk elismerése is, hogy a jövő évi csapatbajnoki döntőt ismételten városunkban rendezhetjük meg, és a tervek szerint a Magyar Judo Szövetség egyéb nívós programot is tervez a rendezvényre, mely jövőre már kétnapos lesz.

A csb éremtáblázatán a BHSE végzett az élen, hiszen három együttesük is aranyérmet szerzett, második lett az Újpesti TE, míg a harmadik helyen a Zalaegerszegi JSE végzett.