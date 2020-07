A fogathajtók is elkezdik – Zalában négy településen rendeznek majd viadalokat

Több hónapos kihagyást követően térségünkben is újraindulnak a fogathajtó rendezvények. Az első pontszerző versenyt e hét végén, szombaton tartja a Szent Jakab Lovas SE a Vas megyei Hegyhátszentjakabon.

A koronavírus-járvány – több más sportághoz hasonlóan – a fogathajtást is alaposan visszavetette. A sportág legeredményesebb zalai képviselője, a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület igazolt versenyzője, az országos bajnoki címmel rendelkező Lebics István lapunknak elmondta: tavasz végén, nyár elején általában számos versenyt rendeznek országszerte, így az elmúlt évek során a zalai-vasi régió is fontos programoknak adott helyet ebben az időszakban, az egyik zalalövői versenyt például rendszerint május hónapban tartották. A koronavírus-járvány, illetve az azzal kapcsolatos korlátozó intézkedések miatt a tavaszi versenyek azonban szinte kivétel nélkül elmaradtak országszerte, és a nyáriaknak is csak egy részét rendezik meg.

– Mindez azért is érinti hátrányosan a sportágat, mert a lovak folyamatos trenírozásában a versenyek kiemelt szerepet játszanak – mondta Lebics István. – Bár tudunk edzéseket tartani, de azok sosem adják ugyanazt a minőséget, mint amit a versenyek. Ahhoz, hogy a lovak igazán formában legyenek, sok versenyen kell részt venniük.

A vasi régió első fogathajtó rendezvényét szombaton 10 órai kezdettel tartják Hegyhátszentjakabon, a Vadása-tó melletti sportpályán kettesfogat akadályhajtás és vadászhajtás, illetve egyesfogat verseny vár a sportolókra. A résztvevők között megyénkből a három zalai klub, a Zalalövő és Környéke LSE, a Zala-Völgye LE és a Kanizsa Lovasklub versenyzői egyaránt szerepelnek.

Lebics István elmondása szerint a 2020-as szezonban Zalában várhatóan négy versenyt rendeznek. Ezek helyszínei Magyarszerdahely, Szentgyörgyvár, Egervár és Zalalövő lesznek, utóbbi településen azonban nem az ifjúsági és szabadidőparkban, hanem a város Sötétmajornak nevezett részén tartják a rendezvényt, az éves versenynaptár szerint augusztus 8-án. A szintén hagyományos reszneki és a zalabaksai versenyek idén nagy valószínűséggel elmaradnak.