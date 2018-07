A városból rajtol el vasárnap a 15. Háromországos Pannon Maraton, mely hosszabb távjai érintik Szlovéniát és Horvátországot is.

A nemzetközi kerékpáros rendezvény főszervezője ebben az évben a lenti Mocorgók az Egészségért és a Környezetért Egyesület. Vasárnap az érdeklődők négy különböző nehézségi fokozatú és hosszúságú táv közül választhatnak.

– A profik közel 120 kilométeren mérhetik össze tudásukat Magyarországról indulva Szlovénia és Horvátország közeli vidékein át, a hobbi kerékpárosoknak 55 km-es távot indítunk, mely szintén átvezet Szlovéniába, a családok pedig 15 km-en szállhatnak be a maraton mezőnyébe – tájékoztatott Kovács Erik, a Mocorgók Egyesület elnöke. – A mountain bike szerelmeseinek 40 km-es távval készülünk idén. A négy útvonal mindegyike hangulatos tájakon halad. A rendezvényre évről-évre egyre több hazai és külföldi, főként szlovén, horvát, osztrák kerékpáros látogat el. Idén újdonságként minden nevező nagy értékű start csomagot is kap, valamint előző évekhez hasonlóan útközben több frissítőállomással, a célba érkezéskor pedig emlékéremmel és ebéddel készülünk a kerékpározóknak. A nap végén értékes nyeremények is gazdára találnak, hiszen a fődíj egy kerékpár.

A maraton központja Lentiben a Templom téren lesz, innen indulnak a kerékpárosok, nevezni előzetesen is lehet, illetve a helyszínen 7 órától, a verseny 9 órakor kezdődik el.