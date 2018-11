Találkozót tartott a hatvan éve alakult Georgikon néptáncegyüttes

Hatvan éve alakult meg a Georgikon néptáncegyüttes, ennek alkalmából találkoztak egymással a csoport volt táncosai szombaton. Bár az együttes most utánpótlás-gondokkal küzd, de bíznak abban, hogy tovább is tudnak működni.

Fellépések határon innen és határon túl, erdélyi és magyarországi táncok a népi kultúra megismertetéséért, a közönség és önmaguk öröméért, s megannyi emlék.

Fényképek, videofelvételek is megidézték az elmúlt hat évtizedet a Georgikonos táncosok találkozóján. Ruzsics Ferenc polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: a város büszke az együttesre, mely Magyarország és Keszthely hírnevét vitte a világba. dr. Polgár J. Péter, a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánja az 1958-as évet, a megalakulás esztendejét elevenítette fel. Lapunknak erről mesélt az egyik alapító táncos.

– Ez az együttes a mezőgazdasági technikumból indult, ahol a Merényi házaspár tanította diákokat néptáncra. Ez aztán a Mezőgazdasági Akadémián is folytatódott, hiszen sokan jöttünk továbbtanulni. Fiúk, lányok egyaránt nagyon élveztük, nagyon jó táncaink voltak, sok helyre mentünk bemutatókra és versenyen is voltunk -idézte fel Markos Lászlóné Hámori Éva. Őt, valamint a találkozón jelenlevő másik két alapító tagot: Kertész Tiborné Imrányi Mártát és Kiszling Mátyásné Németh Zsuzsát külön is köszöntötték. A hatvan évet Farkas Olivér, Georgikon Néptáncegyüttes egyesület elnöke összegezte, aki nagy családként említette a csoportot, melyben több mint háromszázan táncoltak az évtizedek alatt. Érdeklődésünkre a jövő is szóba került, hiszen az elnök úgy fogalmazott: most kicsit hullámvölgyben vannak.

-Éppen ezért használjuk ki az ilyen lehetőségeket, hiszen inspirációt adnak. Jelenleg projektszerűen működik az együttes: olyan eseményekre készülünk, ahova meghívnak bennünket- idén egy régi kapcsolat révén egy németországi utunk volt. A nehézséget az okozza, hogy nincsen olyan művészeti vezetőnk, aki ezt főállásban vállalni tudná és az utánpótlás sem biztosított: az egyetemről nagyon nehéz tagokat verbuválni. De azért dolgozunk, hogy az együttes neve újra a régi fényében csillogjon- mondta Farkas Olivér.

Szombaton azért ropták a táncot a Georgikonosok, hiszen a találkozó táncházzal zárult.