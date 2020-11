Online mutatta be legutóbbi lapszámát a Pannon Tükör

A Pannon Tükör kulturális folyóirat ez évben nagyszabású és időben elhúzódó 25. szüle­tésnapi ünnepséget tervezett fennállása negyedszázada alkalmából. Az élet azonban átírta a forgatókönyvet.

A legutóbbi lapszámbemutatóra már csak online módon kerülhetett sor, amihez a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyújtott technikai segítséget, így a Pannon Tükör Fb-oldalán megtekinthető a videó, amely előtárja a könyvtárbeli irodalmi fiesta programját.

Kiss Gábor könyvtárigazgató köszöntője után dr. Gyi­mesi Endre, a lapot kiadó Pannon Írók Társasága elnöke szólt a rendkívüli helyzetről, Hippokratész közel 2500 évvel ezelőtti szavait idézve, miszerint különleges idők különleges megoldásokat követelnek az emberektől. A zalai írókat tömörítő kiadó elnöke az online nézők előtt röviden áttekintette a Pannon Tükör 25 esztendejét, emlékeztetve arra, hogy már 1982-ben elindult a szervezkedés egy önálló zalai irodalmi lap létrehozására, akkor antológia született, a tervek pedig 1995-ben váltak valóra Pék Pál nagykanizsai tanár-költő főszerkesztése mellett. A Pannon Írók Társasága jogelődje feladatait továbbvíve 2009-ben alakult meg, azóta az annak idején hét zalai város és a megyei önkormányzat jóvoltából megjelenő folyóirat mellett hét kötetet is napvilágra segítettek.

A Pannon Tükör idei 5. lapszámát Bubits Tünde főszerkesztő mutatta be a távolról, képernyőkön keresztül figyelő érdeklődőknek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lapszámot Mészáros T. László fotográfiái illusztrálják abból az alkalomból, hogy a fotóművész nemrég mutatta be életművét önálló kiállítás keretében Keszthelyen. Kiss Gábor ismét szót kapott, beszámolt a lapban olvasható tanulmányáról, amely az 1848/49-es szabadságharcban részt vevő zalai 47. Honvédzászlóalj legénységének történetét foglalja össze.

A Pannon Tükör a napjainkban formálódó ötletét és hagyományát követve hívta meg a Bárka című folyóirat után a 27 éves Hévíz című periodika szerkesztőit, akik ezúttal csak a virtuális térben teremthettek kapcsolatot a Pannon Tükör és a saját olvasóival. A két tábor között remélhetőleg nagy az átfedés. A szerzők esetében mindenképp, hiszen sokan jelennek meg mindkettőben. A lapbemutató-közvetítésen jelen lévő Fehér Renátó és Vajna Ádám Cserna-Szabó András főszerkesztővel együtt ugyan Budapesten szerkeszti a zalai fürdőváros támogatását élvező, a fiatal tehetségekre fókuszáló lapot, de a zalai irodalmi, helytörténeti termést is bemutatják a kiadványban.