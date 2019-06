Nemrég telt házas koncertet adott Zorán a Festetics-kastélynál

Generációk ismerik dalait, gondolkoznak el azok mondanivalóján, s dúdolják a dallamokat. Zorán a közelmúltban Keszthelyen koncertezett.

Közel hatvan éve lépett először színpadra az előadóművész. Dalai azóta gondolatokat inspirálnak, boldogságot keltenek, romantikus hangulatba ringatnak, vagy éppen könnyeket fakasztanak, ha hagyjuk, hogy a zene, a szövegek és a dallamok magukkal ragadjanak minket.

Talán mindez egyszerre volt igaz a telt házas koncertre a Festetics-kastély parkjában.

– A turné mindig egy korábbi nagy budapesti koncert végigutaztatása az országon, sőt a határon túli magyarság körében is sokszor játsszuk el ezeket a koncerteket. Így aztán – akárcsak egy színházi előadás – nem sokat változik maga a műsor – árulta el a repertoárról.

A felcsendült dalok között voltak újabbak és régebbiek, a közönség soraiban pedig több korosztály: fiataloktól kezdve az aranykorúakig. Vajon mi lehet ennek a titka?

– Nagyon örülök, hogy így van. Nincs más magyarázat erre, mint az, hogy Presser Gábor zenéi nem egy bizonyos korosztálynak szólnak. Másrészt nekem írja ezeket a dalokat, így maximálisan személyre szabottak. Ugyanennyire jelentős, hogy a testvérem, Dusán írja a szövegeket, aki soha nem a legaktuálisabb témákról szól, hanem általában az életről, magunkról, mindenkiről – ki mennyire tudja magára vonatkoztatni a szöveget. Mivel nem specifikusak, soha nem szóltak egy bizonyos korosztálynak, vagy egy bizonyos kornak, ami éppen körülvett bennünket, ezért nyugodtan merem mondani, hogy időtállóak. Érzem minden egyes koncerten, hogy hiteles bírt maradni a szöveg, mert ugyanúgy tud szólni a mának, mint ahogy szólt annak idején, amikor született – vallja Zorán, majd elmosolyodott, s hozzátette: – Remélem, azért tőlem is függ.

Azt is elárulta, mint ahogy nem céloz meg egy korosztályt sem, úgy kifejezetten olyan célcsoportja sincsen, melyet szeretne megszólítani dalaival. Mindenkihez szólnak a zenék és szövegek, aki szívesen hallgatja, s akit megérint

– Nincs meghatározva egy-egy speciális célcsoport. Bennem nem él, hogy ma neki, holnap valaki másnak éneklem. Ezek a szövegek egy általános én formájában vannak megfogalmazva. Ugyan fontos lehet, hogy én vagyok az, aki éneklem, de nagyon ritkán fordul elő, hogy a nézőtéren valaki olyan ül, akiről tudom, hogy ismerem és aki felé akár kicsit személyesebben szólalna meg egy dal, mint különben. Mindenképpen az a lényeges, ki mennyire érez rá a szövegre és a zenére. Ez nagyon sokféle lehet és a pillanatnyi lelkiállapottól is függ. Mint ahogy az én pillanatnyi lelkiállapotomtól is függ, hogy éppen hogyan adom elő. Nem nagy távolságok ezek, nem lehet azt mondani, hogy rapszodikusan erre vagy arra csapong, de befolyásolja, hogy éppen milyen napom volt aznap. De ezt nem is lehet másképp – árulta el.

Adódott a kérdés, vajon a keszthelyi koncert napja hogyan telt? Zorán elárulta, elég mozgalmas órák voltak mögöttük, korán indultak Budapestről a balatoni városba, s az időjárás miatt is aggódtak egy kicsit, hiszen igencsak esős idő volt – bár a színpadon zenélők és a közönség is sátorban volt. S Zoránról azt is tudni lehet, hogy mind a mai napig minden koncertje előtt benne is van némi várakozás.

– Nem úgy megyek ki, hogy nekem mindegy lenne, mi történik. Szerintem ebben nem nagyon különbözöm másoktól. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy aki a színpadra lép, az közönnyel lépjen fel. Ez fontos tényező, és én azt az elvet vallom, hogy minden egyes meccset újra és újra meg kell nyerni. Ami lefordítva a zenére azt jelenti, hogy olyat kell produkálni a színpadon, mintha a dalokat még sosem hallott közönséget kellene meghódítani.

A keszthelyi koncerten is így történt, s ilyen reményekkel folytatódik a koncertsorozat nyáron, sőt, már készül az októberi, tizenkettedik Aréna-koncertre is. A közönség így több településen hallhatja dalait, de új lemez megjelenését nem tervezi.

– Album most már nagyon nehezen várható, mert az internet szinte eltörölte a klasszikus kiadványokat, ezek megjelentetése már nem tud rentábilis lenni. Most van két dalom, ami nem olyan rég született: Presser Gábor és Dusán írta, mind a kettő fent van a youtube-on. Ha még születik kettő, akkor gondolkodom, hogy esetleg egy négy számos kislemezt ki lehetne adni, de mi is már inkább kitesszük a közösségi oldalakra, és átadjuk a közönségnek az új dalokat – szólt a jelenkorról Zorán.

Az ő koncertjét követte másnap a 100 Tagú Cigányzenekar fellépése. A koncerteket szervező cég képviseletében Felvégi Balázs elmondta, idén indították útra a keszthelyi kastélyparkban megrendezendő koncertsorozatot.

– A kastély szépségét szerettük volna ezekhez az előadásokhoz kapcsolni, de az időjárás miatt sátrat kellett emelni. A rossz idő ellenére mindkét este telt házas koncert volt. Az előadókkal legalább másfél évvel az esemény előtt meg kell állapodni, így már tudjuk, hogy jövő nyáron az egyik fellépő az Edda lesz: rendhagyó, akusztikus előadásra várjuk majd a közönséget.