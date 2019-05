Mindig nyíló virágok: kiállítás nyílt a Zsolnay-lányok gyűjteményéből Hévízen

Egykor a férjes asszonyok viseletének elmaradhatatlan darabja volt, színe és mintája megmutatta viselője korát, státuszát, anyagi helyzetét, sőt gyermekei számát is. Ma a mindennapokban már csak egy mondás emlékeztet rá: bekötötték a fejét. A főkötő ugyanis a lakodalomban került a friss menyecskék fejére.

Mindig nyíló virágok

S eztán már csak a férj és az anyós láthatta a csodás hajkoronát, amelynek – egyes kutatások szerint – a népi kultúra varázserőt tulajdonított, ezért is kellett elfedni, miután a hajadon párra lelt. Ez is kiderül a hévízi Muzeális Gyűjtemény Mindig nyíló virágok című, nemrég megnyílt tárlatán, amely a Zsolnay lányok különleges néprajzi gyűjteményét, főkötőket, kerámiákat és festményeket tár az érdeklődők elé.

– A Zsolnay lányok, Teréz és Júlia ezeket a főkötőket a 19. század második felében kezdik el gyűjteni, amikor édesapjuk, Vilmos Pécsett megalapítja a csodálatos Zsolnay-gyárat, melynek termékeihez ezek szolgálnak inspirációul, azaz a népművészet adja az alapanyagot az iparművészetnek, s a paraszti vonások a világhírű porcelánokon köszönnek vissza – tekint a múltba Burján István, a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályának vezetője, hozzátéve: ezt nemcsak dísz- és használati edényeiken, de épületkerámiáikon is nyomon követhetjük.

Zsolnay Vilmos legidősebb gyermeke, Teréz (1854–1944) már ifjúkorában nagy érdeklődést mutatott a kerámia és a népművészet iránt: mintázni és vésni tanult egy gyári alkalmazottól, és népi hímzéseket kezdett gyűjteni, amelyeket rendkívül precízen rendszerezett, olvasható a kiállítási tablók egyikén. Célja: újból felfedezni a hagyományos paraszti motívumokat és felhasználni őket a kerámiák díszítésénél. Ahogy gyáralapító édesapja írta neki egy levelében: „A kapott rajzok nagyon tetszenek, különösen a korsó és a kancsó, igazán örömet szereztél vele nekem, ez az, amit évek óta vágytam és akartam, egy új magyar stílust mutat, egyedülálló hévvel, és mindközül ez áll legközelebb a magyar érzéshez, haladj továbbra is ebben az irányban, ami sokat ígér, és amitől sokat várok.”

A gyűjtött minták és formák tehát a fazon- és dekorkönyvek lapjain köszönnek vissza, amelyek alapján a gyárban dolgozó fazekasok és festők a gyakorlatban dolgoztak. A Hévízen bemutatott kerámiák motívumai is a kiállítás apropóját adó főkötők mintái alapján készültek, bizonyítva, hogy Zsolnay Teréz néprajzi gyűjtése nem öncélú volt, hanem a gyár érdekeihez és a kor szellemi miliőjéhez igazodott.

A testvérek gyűjteményét (kivarrásos női kézimunkák, brigolt vásznak, csipkék, gazdag díszítésű főkötők, ingujjak, díszpárnák, kendők) már az 1880-as években bemutatták. 1933 júniusában népművészeti kiállításuk a Dunántúl című lap tudósítása szerint a pécsi ünnepi hét egyik legnagyobb attrakciója volt. Fischer Béla alispán – az újság tudósítása szerint – e szavakkal nyitotta meg a tárlatot: „Ezekben a kézimunkákban, amiket rég elporladt szívek játékos kedve, vagy borongós hangulata teremtett meg, gondolatok lüktetnek hullámos ritmusokban és álmok virágoznak pompázó színekben. Rég elmúlt gondtalan élet színes szépségei ezek.”

Kiemelkedő jelentőségű gyűjtemény

Burján István hangsúlyozza: Zsolnay Teréz és Júlia néprajzi öröksége a Janus Pannonius Múzeum számára kiemelkedően fontos, hiszen a néprajzi gyűjtemény anyagának alapját képezi. Jelentősége nem csupán méretében, hanem néprajzi és kultúrtörténeti értékében is megmutatkozik.

– A Mindig nyíló virágok cím jelképezi a népművészet örök virágait, a főkötők hímzésén látható ornamentikus díszítést, amely évszázadok távlatából is legszebb virágában pompázik. S vonatkozik azokra az asszonyokra is, akik egykor viselték a főkötőket. A népi kultúra a virágot a leány, a nő megfelelőjeként jeleníti meg, leggyakrabban rózsaként, violaként, tulipánként. S mindig nyíló virágok maguk a Zsolnay nővérek is, akiknek hagyatéka ma is érték – ad magyarázatot a néprajzkutató a címválasztásra.

Zsolnay Teréz – 1870-es években kezdődő – gyűjtésének köszönhetően mintegy 10 000 népi textil, köztük 400 főkötő, és 150 népi kerámia maradt ránk örökül. Az anyag a második világháborút követően, 1949 decemberében került a Pécsi Néprajzi Múzeumba, letétbe, amit az intézmény 1963-ban megvásárolt – ennek köszönhetően Magyarország második legnagyobb múzeumi népi textilgyűjteménye jött létre, olvasható a kiállítás tájékoztatótábláinak egyikén.

A múzeum „Zsolnay-gyűjteményének” részét képezik a hévízi kiállításon bemutatott főkötők, amelyek, mint Burján István fogalmaz, nehezen sorolhatók be a hagyományos néprajzi kategóriákba.

– A néprajzkutatók nem tudják megmondani, ezek a főkötők honnan származnak – szögezi le a szakember, megjegyezve: az ismert 19. század végi néprajzi anyagnál régebbi; mind technikájában, mind anyaghasználatában archaikus. Mivel az ipari festékek megjelenése előtti időszakból származnak, minden valószínűség szerint reneszánsz gyökerű és balkáni-török hatású hímzéskincset hordoznak magukon.

A másik Zsolnay lány, Júlia (1856–1950) életében a tervezés mellett a festészet is nagy jelentőséggel bírt. A hévízi kiállításon látható művein népviseletben lévő falusi embereket örökített meg (romonyai és nagykozári menyecskét, anyát gyermekével, püspökbogdányi lányt és asszonyokat).

– Jelentősége abban rejlik, hogy festményein bemutatta a főkötők mindennapi használatát, azaz hogyan kell azokat a fejre tenni, enélkül nem biztos, hogy lenne erről tudásunk – hangsúlyozza Burján István, aki a színek jelentéséről is szól: pirosat, hússzínt és aranyat általában a fiatal menyecskék viseltek, a kor előrehaladtával azonban kezdtek halványodni a színek, az idősebbek barnába, feketébe, sötétkékbe hajló főkötőket hordtak.

– Ezt a csodálatos kiállítást a Janus Pannonius Múzeummal közösen hoztuk létre: gyűjteményüket a mi installálásunkban láthatják az érdeklődők – mondja a tárlat rendezője, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója, Hermann Katalin. – Számomra iparművészként nagyon izgalmas volt, ahogy a tárgyakon megjelennek a különféle motívumok, ez volt a tárlat szervező elve is. Aki végig­sétál a kiállításon, felfedezheti az egymás mellé helyezett kerámiákon és főkötőkön a közös motívumkincset.

Hermann Katalin emlékeztet: a Zsolnay lányok népművészet iránti érdeklődése nem önmagában álló jelenség volt, hanem a kor szelleméhez kötődött. Mint fogalmaz, az 1800-as évek derekán indult el a törekvés, hogy a nemzeti háziipar, régi szóval házi szorgalom, minél szélesebb körben ismert legyen. A folyamat az 1867-es párizsi világkiállítással kezdődött, s ma is tart. A Kelet-Európában nagy visszhangot kiváltott rendezvény nemzeti stílust kereső törekvései a falusi háziipar megmentésére és reprezentáció­jára szolgáltak. Ez lehetett a Zsolnay lányok számára is az inspiráció, amiért elkezdték a gyűjtést, véli Hermann Katalin.