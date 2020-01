Kulturális jelek a szentpétervári metróban

Legutóbb Puskin kedvelt kávéházába kalauzolhattuk el olvasóinkat, ezúttal alászállunk a város metróiba, mert az 5 millió lakosú Szentpéterváron a föld alatt is van mit nézni, ráadásul ott sem kell nélkülöznünk a nemzeti kulturális és tudományos utalásokat, sem kedvenc szomorú orosz lírikusunkat.

Észak Velencéje, mint ismeretes, Nagy Péter cár (1682–1721) fejében született meg először. Két európai város, Amszterdam és Velence mintájára terveztetett csatornahálózattal ellátott új várost, mely 1703-ban készült el.

A víz kordában tartására szükség is volt, hiszen erősen mocsaras vidéket nézett ki az uralkodó a cári pompa és gazdagság hirdetésére. Ennek megfelelően kellett a metrót is kigondolni, de nemcsak a talajviszonyok okoztak gondot, néhol a Néva folyó alatt haladnak az alagutak. A világ második legmélyebb metróállomása a szentpétervári metróban található, ami összességében is az egyik legmélyebb, 113 km hosszú metrórendszer, az összes állomás átlagos mélységét tekintve. A legmélyebb állomása, Admiraltyeszkaja 86 méterrel a föld alatt található, a felszínre érkezve az admiralitás aranyozott kupolája és tornya fogadja az utazót. Lefele pedig a világ leghosszabb mozgólépcsője visz, ami 130 méter. (Hol másutt lenne a legmélyebb állomás, mint a nagy orosz birodalom másik csücskében, Kijevben… Budapesten a Deák téri állomás van a legmélyebben).

Bár a moszkvai szokott csodálatot és borzongást okozni ebből a szempontból, a szentpétervári metró is sajátos ötvözete az összes korszaknak, amit csak átélt megépítése, 1955 óta. A szocializmus monumentalizmusa elvileg a tágas terek miatt csak hasznára válhat a nagy forgalmat bonyolító tömegközlekedésnek, hiszen óriási termekben, széles folyosókon haladhat, illetve délután négytől hatig hömpölyöghet a tömeg. Ezt teszi főleg az 1-es, azaz piros színűn, amelyet további négy egészít ki, mindegyik színnel is jelölve. (Sárga, kék, zöld, lila.)

Ez a körülmény a cirill betűket nem ismerő és az orosz nyelv természetéből fakadó hosszú állomásneveket nehezen megjegyző turisták számára hasznos, de épp a sodró tömeg miatt így is ajánlatos nagyon-nagyon figyelni. Csakúgy a jegyvásárlásnál. A metró még mindig zsetonnal működik, amelyet jegypénztáraknál vásárolhatunk, csupán az a baj vele, hogy a réz-bronz színű érme igencsak hasonlít a 10 rubelesre, mérete, színe azonos. A zsetonon kétféle nagy M betűt látunk, mindkettő szépen tervezett, de alig kivehető. Tekintettel arra, hogy nincs túl világos a forgalmas peronokon a mozgólépcsők előtti kapuknál, így könnyen előfordul, hogy rubelt dobunk a kis nyílásba, minekutána nem nyílik a kapu, mögöttünk türelmetlenek a közlekedők. De néha akkor is visszaadja egy (függőleges!) nyílásba az érmét az automata, ha szerencsésen zsetont dobtunk be. („Semmi baj, próbáld újra, egyszer csak meg­eszi!”, vigasztal mögöttünk és a tömeg felett kiabálva Gálja, az egyetemi tanulmányait idegenvezetéssel fedező kedves lány.)

Mindezen veszély akkor leselkedik ránk, ha egyáltalán felismertük a metróbejáratokat. A kapuk ugyanis a belvárosban, a Nyevszkij proszpekt közelében alig különböznek a paloták kapubejárataitól és az előjelző M betű sem túl feltűnő. (Nem csoda, ha a kis csoportunkról az eső miatt hirtelen ötlettől vezérelve leváló még kisebb különítmény úgy el tudott tűnni egy pillanat alatt a föld alá, hogy a többiek képtelenek voltak meglelni a lejáratot. A keresésükre indult expedíció a szembe­áramló tömeggel küzdve nem találta meg a leszakadókat, a maradék ezek után – további elveszésektől jogosan tartva – szoros emberfogásban, csomóba szorulva egyetlen ajtót használt a fel- és leszálláshoz, a törzsközönség őszinte ámulatára.) A szigorúan vett belvároson túl épp ellenkezőleg, szinte katedrálisokat emeltek a lejárók fölé.

Mielőtt a fentiekkel bárkit elriasztanék a szentpétervári metrózástól, jelzem, mindenképp érdemes kipróbálni. Az egykori szovjet építészetre oly jellemző megalománia és a cári idők fennhéjázása simul egybe az orosz kultúra előtti tisztelgéssel. Az egyik különlegesen megvilágított szektorban természetesen Lenin üldögél, de a másikban – mindig sok virággal borítva – Puskin. (Puskin- és Lenin-szoborból több is van egyébként odalenn, nekünk a szebbikhez volt szerencsénk.) A lángvörös mikromozaikokon pedig Majakovszkij nevét olvashatjuk ki az 1967-ben átadott állomáson. A betűk mellett szigorú arc­él, kérlelhetetlen osztályharcos gesztusba magasztosulva. Itt-ott ötágú csillag, sarló-kalapács a reliefeken, az oszlopfőkön, a szélesen futó díszeken, amelyek jól megférnek a közlekedési jelképekkel, annál is inkább, mert köszönhetően az időtálló anyagválasztásnak, valószínűleg lehetetlen lenne eltüntetni őket.

A műszaki egyetemhez vezető állomáson természetszerűleg orosz természettudósok bronzportréi láthatók ovális keretben. Igaz, jóval szemmagasság fölött helyezték el őket, s a forgalom akadályoz a bámészkodásban, mégis érdemes elidőzni, előbb-utóbb csak ki tudjuk silabizálni a neveiket, különben minek volt az a sok oroszóra… Mengyelejev például biztos menni fog, annál is inkább, mert a felszínen a falat az elemek általa kimunkált periódusos táblázata díszíti. Ugyanitt emlékeztetnek a 2017-es terrortámadásra, amikor a Technologicseszkij Institut állomás előtt 11 ember vesztette életét az alagútbeli robbanás következtében.

Az összes állomást nem volt idő felkeresni, pedig az összekapcsolódó vonalak a felszín érintése nélkül teszik lehetővé. Így csak az úti leírásokat böngészve tudjuk, hogy a 2008-ban átadott lila vonal a legkreatívabb megoldásokat vonultatja fel.

A város 2003-ban ünnepelte 300 éves fennállását, a felújítási lendület része volt a metróépítés is.