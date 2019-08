Kanizsán a klasszikus muzsika és a jazz-zene stílusjegyeivel hangolódnak a tanévre

Eckhardt Gábor zongoraművész és Márkus Tibor jazz-zongoraművész oktatja azt a 22 fiatalt, akik az ötödik alkalommal megszervezett Farkas Ferenc zongora-mesterkurzuson vesznek részt hétfőig a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban.

A városi önkormányzat, a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult mesterkurzuson 12–20 éves diákok vesznek részt, az idén például Franciaországból, Erdélyből és Szlovéniából is érkeztek.

A szervezésért felelős intézményigazgató-helyettes, Novinics Kármen elárulta, a foglalkozásokon olyan ifjú tehetségek szerepelnek, akik nagyon komolyan foglalkoznak a zongoratanulással, vagyis művészi szintre szeretnének eljutni. Ezek a gyerekek az országos, illetve külföldi versenyeken a legjobbak között végeznek. Egyikük, a 18 éves erdélyi Török Ákos a nemzetközi Liszt Ferenc zongoraversenyen nyert első díjat.

Velük pedig olyan mestertanárok foglalkoznak, mint a Liszt-díjas Eckhardt Gábor zongoraművész, valamint az Erkel-díjas Márkus Tibor jazz-­ zongoraművész. Az improvizatív hatásra való törekvéstől is különlegesek a foglalkozások, hiszen a klasszikus muzsikát tanuló fiatalok új impulzusokat szívhatnak magukba. Ráadásul az alkotói atmoszférát a nagykanizsai Szabó Zsolt madárfotós látványos képei is gazdagítják, s ezek hatására a madárhangokkal is megismerkedhetnek a résztvevők.

A 16 éves hahóti Németh Ferenc nem először jár a kurzuson, mely szerinte olyan komplex tudást és élményt ad a zongorázni tanulók számára, mely egy életen át elkísérheti, és hatással lehet a művészetük kialakulására.

– A kanizsai zeneiskolában Markó Katalin tanárnőnél kezdtem a zongoratanulást, neki köszönhetem a zene iránti rajongást – mesélte a pécsi művészeti gimnáziumban tanuló fiú. – Ha boldog vagyok, ha szomorú, a zongora mindig új lendületet ad.

Márkus Tibor a jazz stílus jegyeit igyekszik elültetni a fiatalok fejében, melytől komplexebb tudás birtokosai lesznek. Kihívásként tekint a feladatára, hiszen sok, a klasszikus zenét tanuló tehetség még soha nem próbálta az improvizációt.

Eckhardt Gábor szerint a kanizsai tábor egyik legnagyobb erénye, hogy tíz nappal a tanévnyitó előtt ráhangolja a fiatalokat a következő iskolai év kihívásaira. A növendékek sokkal lendületesebben kezdhetik el a munkát, mely később az eredményességben is megmutatkozhat.

A kurzust az augusztus 26-án (hétfőn) 12.30 órakor kezdődő ingyenes gálahangverseny zárja a zeneiskola nagytermében.