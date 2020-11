Hollywoodban is sikeres a kanizsai Lendvai Kristóf filmje

A nagykanizsa Lendvai Kristóf A Félúton című kisjátékfilmje az elmúlt napokban két külföldi fesztiválon is versenyzett – Hollywoodban egyenesen a középdöntőig jutott -, illetve a 19 éves fiú pályázatot nyert a Nemzeti Tehetség Programban.

A 19 éves nagykanizsai gimnazista filmje komoly társadalmi problémával, a válással és az azt elszenvedő gyerekekkel foglalkozik, de szól a felnőtté válásról, az útkeresésről, a magunkra utaltságról, az önállóságról. A 38 perces film középpontjában egy kamasz áll, akinek a szülei hangos veszekedések közepette válni készülnek, a fiú ezért megszökik otthonról. Útközben különféle emberekkel találkozik, mire a végén rádöbben, hogy neki mégis haza kell mennie.

Kristóf tavaly készült kisjátékfilmje már több díjat nyert nemzetközi és hazai filmfesztiválokon. Augusztusban 120 benevezett alkotás közül fődíjat kapott a 27. Országos Diákfilmszemlén, mégpedig egy véletlen besorolás miatt nem is a középiskolások, hanem az egyetemisták mezőnyében. Aztán márciusban, az Egyesült Államokbeli Stillwaterben a legjobb film díját nyerte el a középiskolások kategóriájában. A Red Dirt Film Festivalon több mint száz alkotás versenyzett, köztük egyedüli magyarként szerepelt és nyert. Februárban Olaszországban, a római Prisma Independent Film Awards válogatásába ugyancsak bekerült a Félúton. A kisjátékfilm első és rögtön nemzetközi díját még tavaly novemberben az olaszországi Bariban nyerte el az Under The Stars International Film Festival keretében, ahol a legjobb férfi mellékszereplő díjával jutalmazták Bellus Attilát a kisjátékfilmben nyújtott alakításáért.

Most pedig itt vannak az újabb jó hírek. A napokban Hollywoodban tartották a Student Los Angeles Film Awards – a koronavírus miatt ezúttal – online zajló nemzetközi versenyét, amelyen Kristóf filmje több száz alkotás közül a középdöntőig jutott. Szintén szép eredménynek számít, hogy az elmúlt hét végén a Félúton – angolul Halfway – Nagy-Britanniában, ugyancsak kiterjedt mezőnyben a diákok versenyfilmjei közé került az Out Of The Can elnevezésű nemzetközi filmfesztiválon.

A fiatal filmkészítő eddigi eredményeinek elismerése az is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetség Programban nemrég 500 ezer forintot nyert filmes eszközök vásárlására, illetve fesztiválokon való részvételre, továbbá a filmjével rendhagyó irodalomórák megtartására.