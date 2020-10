Egész hetes programsorozattal várta az olvasókat a nagykutasi könyvtár

Fergeteges jókedvű családi vetélkedővel, játékkal, ajándékokkal, tortával és a „legek” köszöntésével zárult vasárnap délután a könyvtári napok programsorozata a megyehatár szélén fekvő Árpád-kori település bibliotékájában.

A falu folyamatosan nyüzsgő kulturális központjának számító intézmény, hivatalos titulusa szerint „Könyvtári Információs és Közösségi Hely” immár hetedik éve egész hetes programmal kapcsolódott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. Heti mérleget vonva, a 97 résztvevőt elégedetten könyvelhette el dr. Marótiné Diószegi Erzsébet, a könyvtár vezetője, hozzátéve, hogy a sokszínű összeállítással ezúttal is minden korosztályt sikerült megmozgatniuk.

Az első nap az óvodásoké volt, Az én könyvtáram program hivatalos alkalmazójaként Lázár Ervin A nagyravágyó feketerigó című meséjét saját díszlettel, figurákkal interaktív bábjáték keretében mutatta be a könyvtáros. A keddet a történelemnek áldozták, dr. Maróti Károly vezetésével a historikus érdekességek mellett Kinek és minek lehet hinni? címmel a hitelesség kérdését is boncolgatták, – különös tekintettel az internet világának információs cunamijára. A 3–4. nap a könyvtár egyre gyarapodó kincseit, értékeit vették számba, újságokban, folyóiratokban böngészték, mi mindent írtak az intézményről, a könyvtárosról – nagyon jó időutazás volt, mondták, bár a fele sajtóterméket sem tudták végignézni. Pénteken, a könyv, az olvasás napján „a bibliotéka mint a lélek patikája, a lélek birodalma” apropóján gyógyító történetekkel foglalkoztak dr. Babrik Zsuzsanna pszichiáter, gyermekpszichiáter és Gaál Boglárka családterapeuta vezetésével, Nagyarik Katalin kézművesoktató segítségével pedig a kreativitásukat is kibontakoztathatták.

Szombaton, a természet napjára Budapestről érkezett vendég. Főzy István geológussal, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusával bebarangolták a környéket, bemutatták a falu híres almáskertjét, kőzeteket gyűjtöttek, amiket aztán a könyvek között megpihenve értékeltek. A geológus jóvoltából újabb kincsekkel gazdagodott a nagykutasiak könyvtára: Főzy István többek között egy 150 millió éves kagylókövületet ajándékozott vendéglátóinak. A könyvtári év októbertől októberig tart – hangsúlyozta dr. Marótiné és program zárónapján az éves könyvtári ténykedéséért – a legtöbb könyvet kölcsönző, a legtöbbet könyvtárba járó, a legtöbbet segítő, a legtöbbször szereplésre fogható, a legmegbízhatóbb és hasonló okokból kiemelkedő – 24 gyermeknek adott át jutalmat. A játékok, a családi vetélkedők befejeztében felszelték és közösen elfogyasztották a „könyvtári leg-leg” fantázianevű tortát, amit Torma Bea készített a csapatnak.