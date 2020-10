Az égig érő fa a Griffben, bemutató szombaton

Harcos, heroikus hőstörténet sárkánnyal, királylánnyal, olyan történet alapján, aminek motívumai a magyar és a világ számos országának mesetárában megtalálhatóak.

A sokféle formában ismert történet korunkhoz illesztett változatát Szabó Attila írta meg, a történetből Halasi Dániel rendezett előadást a Griff Bábszínház számára, ahol a bemutatót szombaton 17 órakor tartják.

Az égig érő fa történetéből most teljesen új született, merítve más magyar népmesékből is. Ezt a premier előtt kedden tartott sajtótájékoztatón fogalmazta meg Halasi Dániel. A szöveg igyekszik tartani a népiességet, de a mai gyerekekhez kapcsolódóan, játékos módon. Ezt szolgálják a díszlet elemei, a bábok megformálása és a zenei hangzás is, tette hozzá.

Az óvodások, alsó tagozatos iskolásoknak ajánlható darabban Szilinyi Arnold lesz a sárkány és az öreg király életre keltője, Matola Norbert a táltos paripát és a táltos malacot, míg Duna Orsolya Réka a boszorkányt, Szipirty Margót játssza, és hármójukra hárul a beszélők feladata is. A vendégként játszó Kiss Anna Veronika Iza királylányt, a negyedéves egyetemista bábszínész Hrisztov Toma pedig Jancsi a kondás alakját formálja meg. A koreográfia Fosztó András elképzeléseit tükrözi, a zenét Csernák Zoltán Samu szerezte. A bábok, a díszlet Varjas Zsófia tervei alapján jöttek létre, ő a Kaposvári Egyetem tanára, díszlet-, jelmez-, bábtervező, és ez az első alkalom, hogy a Griff előadásában közreműködött.