A zenéről pár percben: a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem rövidfilmjei

A zenéről pár percben címmel rövidfilmeket készített a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem. A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar zenészei, művészei közreműködésével készült alkotások az interneten lesznek láthatók.

Az ötletgazda, Tóth László zongoraművész, a hangversenyterem vezetője elmondta: a 7-8 perces filmekben a zenészek eljátszanak egy-egy művet, beszélnek a muzsikáról, és megmutatják a darabok legszebb, legérdekesebb részeit. Közben a hangversenyterem csodálatos belső terét is láthatja a néző.

– A járvány miatt most nem jöhet a közönség, ezért az online térbe költözünk ezekkel a filmekkel. Elsősorban diákoknak szánjuk az alkotásokat, arra kérjük az énektanárokat, hogy küldjék el a középiskolásoknak, ami az online oktatás keretében a segítségükre is lehet, de az általános iskolásoknak is ajánljuk. A beszélgetések során nem a zenetudomány oldaláról közelítettünk a művekhez, inkább arról váltunk szót, hogy az előadónak milyen érzései, emlékei fűződnek a zeneműhöz – mondta Tóth László, aki az interjúkat készítette.

Tizenkét részes sorozatot terveznek, eddig hetet forgattak le Horváth Szilárd rendezésében. Az első hét filmben Krisztánovics Vera (fuvola), Zumbók-Jakobovics Nikoletta (cselló), Tóth László (zongora), Horváth Barbara (fagott), Bodnár Sándor (oboa), Papp Tímea (hárfa) és Takács Ferenc (marimba) szerepel.

Az énektanároknak elküldik majd a filmeket, amelyek a hangversenyterem Facebook-oldalán, a YouTube-on, az Instagramon és a Zalaegerszegi Televízióban is láthatók lesznek, várhatóan a következő héttől.