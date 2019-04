Nagyszabású Munkácsy-kiállítás nyílik Pécsen

A magyar festőzseni művei mellett az életét bemutató fotókat is kiállítanak majd.

A május 17-én megnyíló tárlatot szervező pécsi kulturális holding (Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., ZSÖK) közleménye szerint a november 10-ig megtekinthető kiállításon Munkácsy festményei, több rajza, tanulmánya, vázlatai és az életét dokumentáló fotóanyag is szerepel, összesen 58 mű és mintegy 20 fotó.

A Zsolnay Örökségkezelő a kiállítással tiszteleg a 175 éve született magyar festőóriás előtt. A kiállított gyűjtemény Pákh Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójának része, amely a ZSÖK szerint a legnagyobb anyagi értéket képviselő Munkácsy-magángyűjtemény, egyben a legátfogóbb is, ugyanis Munkácsy életművének valamennyi szakaszából őriz festményeket.

Szerepel köztük az Ásító inas (1896), amely a legismertebb magyar festmények egyike,

a művész pályaívét követve megjelennek a bibliai témájú művek, a szalonzsánerek és a késői melankolikus tájképek is.

A ZSÖK a tárlat külön színfoltjának nevezte a kiállításban a Munkácsyt megjelenítő, más ismert művészek – köztük Rippl-Rónai József, Hans Temple, Halmi Artúr, Pásztor János – által készített művek csoportját.

A tárlat további különlegessége, hogy három kép most először lesz látható – hangsúlyozta a ZSÖK arra is kitérve, hogy ezek közé tartozik Munkácsy Mihály Műteremben V. című képe, amely a festő „Műterem”-sorozatába illeszkedik. A kiállításon először lesz látható a Tanulmány az Éjszakai csavargók című képhez és Halmi Artúr Munkácsy Mihály Párizsi műtermében című alkotása is. Ugyancsak az m21-ben debütál hat, korábban soha ki nem állított rajz, köztük egy rendkívül korai kompozíciós vázlat, egy késői önarckép, Liszt Ferenc arcképe és vázlatok a Golgotához.

Munkácsy Mihály (1844-1900) a legnagyobb társadalmi elismerést aratta a magyar festők között Magyarországon és külföldön; a francia Becsületrend parancsnoka volt, műtermében arisztokraták, uralkodóházak tagjai, korának legnevesebb művészei fordultak meg. A legismertebb magyar festő itthon, és az öt legismertebb magyar festők egyike a világban.