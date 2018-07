A legjobb brit fesztivál főattrakciója a magyar újcirkusz

A Recirquel Párizs Éjjel című produkciójával került be a Latitude Fesztiválon fellépő nemzetközi sztárcsapatok közé.

A hétvégén újabb neves fesztiválon mutathatja meg magát az elmúlt években komoly nemzetközi sikereket elért magyar újcirkusz társulat. A Recirquel a 2017-ben a legjobb brit fesztiválnak megválasztott Latitude-on lép fel Párizs Éjjel című darabjával, amely a 30-as évek Párizsának varieté világát és forró hangulatú lokáljait idézi meg. A Vági Bence által rendezett darab címét a magyar származású világhírű fotóművész, Brassaï (eredeti nevén Halász Gyula) első albuma, a Paris de Nuit adta, és az előadást is az ő képei ihlették.

A 2005 óta minden évben megrendezett Latitude nemcsak a rózsaszínre, sárgára és kékre festett bárányai miatt Anglia egyik legszínesebb zenei és művészeti fesztiválja, a felnőtteknek szóló koncertek, színházi és operaelőadások mellett rengeteg gyerekprogrammal is várják az érdeklődőket. A több tízezer főt vonzó fesztiválon idén többek közt olyan sztárfellépőkkel kényeztetik a közönséget, mint a Grammy-díjra is jelölt The Killers, vagy a brit Kritikusok díját elnyert Rag’n’Bone Man. A fesztivál legnagyobb nevei között idén helyet kapott a Recirquel is, a társulatot „igazi nemzetközi szenzációként” mutatják be a Latitude honlapján.

A Párizs Éjjel című előadás az elmúlt években valóban komoly nemzetközi sikereket tudhat magáénak, tavaly a világ legnagyobb fesztiválján, az Edinburgh Fringe-en sorra kapta az ötcsillagos kritikákat. A Fringe igazgatósági tagja szerint

a produkció a legjobb újcirkusz előadások között van, amelyet valaha a fesztiválon látott.

A Párizs Éjjel Magyarországon legközelebb július 20-án és 21-én lesz látható a Művészetek Völgyében, majd a darabot augusztusban Finnországban, a Tampere Theather Festival-on és a hollandiai Cultura Nova fesztiválon is bemutatják.

A társulat idén is meghívást kapott az Edinburgh Fringe fesztiválra, ahova egy teljesen új produkciót, a My Land-et viszik. A Müpa és az Assembly produkciójaként létrejött előadás magyarországi premierje a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon lesz október 16-án.

Borítókép: Részlet a Párizs Éjjel című előadásból

Forrás: MÜPA/Nagy Attila