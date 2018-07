Zánkai táborozás hátrányos helyzetű gyerekeknek

Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak a zánkai üdülőben, a családsegítő szolgálat szervezésében.

A „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat lenti intézménye is pályázott az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány által meghirdetett zánkai nyaralásra.

Mint azt Bujdosóné Bagó Judit intézményvezető elmondta: ellátási területükről – a lenti járásból – 32 hátrányos helyzetű gyermeket vittek el a hatnapos táboroztatásra.

– A táborozó gyermekek jelentős része még soha nem vett rész üdülésen, nem utaztak a Balatonra, így nagyon örültek ennek a lehetőségnek – magyarázta az intézményvezető. – Megérkezéskor minden gyermeket megajándékoztak a táborszervezők, a meglepetéscsomagban hátizsák, törölköző, sapka, póló és kulacs volt. A gyermekeket az intézmény három dolgozója kísérte, és biztosította felügyeletüket, valamint programjaikat is koordinálta. A táborozás alatt többek között részt vettek sétahajózáson, kipróbálták az óriáscsúszdát, a trambulint, az íjászatot, de jártak mese- és zenés színházban is. A további programok közt szerepelt Vastag Csaba koncertje, táncház, hősök napi rendezvény, valamint majdnem mindennap jutott bőven idő a fürdőzésre is. A szórakozás mellett hasznos információkkal is gazdagodtak a táborozók, hallgattak drogprevenciós, és az internet veszélyeiről szóló előadást.

Az üdülésről minden gyermek és felnőtt sok-sok élménnyel gazdagodva tért haza. Az intézményvezető hozzátette: az üdülés megszervezésében segítségükre voltak az érintett önkormányzatok, valamint a közlekedési társaság, melynek munkatársai rugalmas szervezéssel biztosították a csoport utazását.