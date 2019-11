Vindornyalak nagy nyárfája 14-ik lett az országos versenyen

A láp szélén egy óriás fát pillantunk meg, az ország egyik legnagyobb feketenyárfáját, amit „Égig érő fának”, vagy „1000 éves fának” is hívnak. A törzs kerülete 10 méter 35 centi. A fa „földszintjén” olyan odú képződött, amelybe besétálhat az ember.

A vadászok nevezték el ezer éves fának, mi csak nagy nyárfának hívjuk. Beneveztünk a fával az idei év fája versenyre, s bejutottunk vele a legjobb 16 közé – említi Kovács János, s bemegy az odúba.

-Amikor gyermek voltam, még egy ágy is volt benne, amire le lehetett feküdni. Erdészként, 200-250 évesre becsülöm az életkorát, s csodálom a fa életerejét. Azok a kifodrosodások a törzsön azt jelzik, hogy a fa be akarja nőni, foltozni az odú nyílásait. Újra meg kellene mérnünk a kerületét, mert szerintem vastagodott. A törzs szétágazásánál egy hatalmas ágat levágtak róla a helybéliek, mert épületfának kellett, de azt is túlélte.