Veszélyben a nagykanizsai beruházások

Az ÉVE-­frakció politikai érdekei miatt szenvedhet kárt a város a Fidesz szerint.

Az egyfős közgyűlési többséget adó „szivárványkoalíció” a Fidesznek köszönhető, már megvalósult fejlesztéseket állít be a maga érdemeként, másfelől magatartásával előkészítés fázisában lévő kanizsai nagyberuházásokat sodor veszélybe. Ez is elhangzott Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Balogh László polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján.

Mint arra Cseresnyés Péter rámutatott: az Éljen VárosuNk! frakció például a belváros rekonstrukciójáról nyilvánult meg az elmúlt időszakban többször úgy, mintha bármi köze is lenne hozzá. Az igazság az, hogy több mint kétmilliárd forint érkezett a beruházás megvalósításához a városba, 700 millió forintból újultak meg bölcsődék, óvodák és iskolák, 500 millió jutott modern játszóterek, műfüves pályák kialakítására, valamint 30 közintézményt modernizáltak közel hétmilliárd forint értékben. És lehetne folytatni a sort. Most Nagykanizsa újabb komoly fejlesztések előtt áll: sportcsarnok épül, valamint támogatói okirattal rendelkezik a város versenyuszoda és egy, a volt ferences kolostorban létrejövő turisztikai-gasztronómiai látogatóközpont kialakítására. Törvény, illetve kormányrendelet következtében a 700 millió forintot meghaladó állami magasépítési beruházások lebonyolítását a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. veszi át. Ennek kapcsán kérték az önkormányzati Városfejlesztő Kft.-től a beruházásokhoz kapcsolódó terveket, dokumentumokat, melyek átadását Balogh László polgármester is sürgette, amit azonban az ügyvezetőnek megtiltott dr. Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! frakcióvezetője.

A polgármester a tájékoztatón kijelentette: a törvényellenes magatartás következtében, az ÉVE-frakció, illetve dr. Fodor Csaba politikai érdekei miatt az említett beruházások veszélybe kerülnek, s ez nem lehet Nagykanizsa érdeke.