Újabb lakók érkeztek a csácsi állatsimogatóba

A közelmúltban több új lakó is otthonra lelt a csácsi állatsimogatóban, némelyikük kalandos úton.

Nemrégiben például arról kapott hírt az állatkert gazdája, Kovács Zoltán, hogy Szalapa és Mihályfa között egy méretes teknős bandukol az úton, a kukoricásba tartva.

– Krosszautósok botlottak bele, de nem tudták elhozni, így engem hívtak telefonon – meséli Kovács Zoltán. – Teherautóval mentem el érte, azóta a mi vendégszeretetünket élvezi. Sarkantyús teknősről van szó, ami az egyik legnagyobb szárazföldi fajta. Meleg égövi állat, ezért a szabadban, a tél beköszöntével biztos pusztulás várt volna rá. Csodálatos példány, talán 40 éves lehet, az étlapján zöldségek szerepelnek.

A jószág nem keverendő össze a júniusban Pethőhenyén felbukkant aligátorteknőssel, amit akkor a polgármester fogott be és helyezett biztonságba. A hír bejárta a honi sajtót, s vele együtt az információ is, hogy a hasonló állatok csak engedéllyel, megfelelő papírok birtokában tarthatók. Elképzelhető, hogy ezt hallva szabadult meg a sarkantyústól eddigi gazdája.

A csácsi kert állománya két fekete kameruni kecske­gidával is gazdagodott, a bájos törpe­kecskék alig több mint egy hete látták meg a napvilágot. A névadásról majd a látogatók gondoskodnak. A bölcsődét gazdagítva, pelyhesen került hozzájuk egy idei fülesbagoly-fióka is, akit az elmondás szerint erős vihar vert ki a fészekből Bagodban. Szintén mentett madaruk az egerészölyv-fióka, akit Őriszentpéter határából gyűjtöttek be, vélhetőleg áramütés érte. Mint gondozója meséli, másfél napig szinte béna volt, ám ahogy masszírozták, lassan élet költözött a szárnyába és a lábába. Két őzgidát is kaptak nemrégiben, egyiküket kaszálóban, másikukat a szőlőben találták, néhány naposan. Őket még cumisüvegből is eteti Zoltán felesége, Hemera Mónika.

– Sokszor elmondjuk, hogy a talált gidákat nem feltétlenül kell „megmenteni”, hiszen általában visszamegy értük az anyjuk – fűzi hozzá Kovács Zoltán. – De ha már megfogják, elhozzák, akkor nincs visszaút, fel kell nevelnünk őket.

Csácsban otthonosan érzi magát Mici is, a januárban ide került rhesus makákó leányzó. A majmot állatvédők foglalták le eredeti gazdájától a rossz tartási körülmények miatt, s a fővárosi állatkert helyezte ki a csácsi állatotthonba tartásra.

– Mici 16 éves, a majmok ebben a korban már nehezen fogadnak el új gazdát, de mi jól kijövünk egymással. Simogathatom, akár ölbe is vehetem – ecseteli barátságukat Kovács Zoltán.