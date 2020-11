Újabb halálos áldozata van a koronavírusnak Zalaszentgróton

Sajnálatos módon újabb halálesetről számolt be közösségi oldalán Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere. Alább közöljük hétfői járványügyi tájékoztatóját.

„Országosan 6495 új fertőzött, 93-an haltak meg 24 óra alatt Sajnos újabb zalaszentgróti áldozata van a vírusnak. Szeretném együttérzésemet és őszinte részvétemet kifejezni az egész családnak.

A mai napig újabb 7 zalaszentgróti lakosnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), valamint 34 lakosnak megszüntették az járványügyi elkülönítését (gyógyultak), így városunkban jelen pillanatban 27 igazolt, koronavírus fertőzött van, akik járványügyi elkülönítés alatt állnak. Ezek a hivatalos adatok, ezen kívül vannak olyan személyek is, akik még várnak a teszt eredményére. Ezen esetekben is működik az a protokoll, hogy kontaktkutatás alá vont személyeket is megfigyelés alá vonják.

Örömteli hír, hogy már összesen 100 szentgróti lakosnál feloldották az elkülönítést vagyis ők már a fertőzés szempontjából gyógyultak.

Fontos, hogy a közterületeken is egyre többen hordják a maszkot, mindenkit erre kérek és biztatok.

Fontos a megbetegedés esetében, az orvosi gyógykezelésen kívül az ilyenkor szokásos “házi praktikák” használata, mint például a sok pihenés, gyakori szellőztetés, vitamindús táplálkozás, stb.

Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkenthetik az esélyét annak, hogy elkapják a fertőzést, valamint kerüljék a szoros kapcsolatot mindenkivel, akivel nem egy háztartásban élnek, tartsák a legalább 1,5 méteres távolságot másoktól és ne csoportosuljanak!

Természetesen mi itt helyben Zalaszentgróton mindent megteszünk az Önök egészsége és biztonsága érdekében!

Vigyázzunk egymásra!„ – olvasható Baracskai József bejegyzésében.

Kiemelt képünk illusztráció!