Tudományos újdonságok a BGE karának nemzetközi konferenciáján

Évente rendezik meg és idén immár harmadszor a LIM (logisztika, informatika, menedzsment) nemzetközi konferenciát a Budapesti Gazdasági Egyetem zala­egerszegi gazdálkodási karán (BGE GKZ).

Csütörtökön és pénteken a tudományágak legfrissebb eredményeivel ismerkedhetnek meg az egyetemi hallgatók és az érdeklődők.

– Fontosnak tartjuk karunk hallgatói számára a LIM-konferenciát, mert a partneregyetemekről és kutatóközpontokból érkező előadók jóvoltából aktuális kutatási eredményeket ismerhetnek meg – mondta dr. Gubán Miklós, a BGE GKZ dékánja. – A logisztika fejlődése Zalaegerszegen is kulcskérdés, az informatika robbanásszerű változásai az egész világot érintik, mindezt pedig a menedzsment fogja össze. A tudományos ülésre Novi Sad egyeteméről, a Szent István Egyetemről, a Selye János Egyetemről is érkeztek professzorok. Az előadásokat az online módon elérhető LIM folyóiratban jelentetjük meg, hi­szen eddig nem publikált, az elmúlt egy évben született kutatási eredményekről van szó. A városban megjelenő tudományos eredményeket is itt tesszük közzé. A tanácskozás plenáris szakaszai angol nyelven folynak, ezzel is inspiráljuk a hallgatóinkat a szaknyelv elsajátítására. A hallottakat egerszegi kollégák által vezetett szekciófoglalkozásokon boncolgatják tovább.

Gubán Miklós az innovációs intelligenciáról, a mesterséges intelligencia hasznosíthatóságáról tartott eddig még közzé nem tett előadást.

Az egyik legjobban várt programpont Caitlin Jones előadása volt. A budapesti brit nagykövetség nagykövethelyettese lapunknak nyilatkozva elmondta: megtiszteltetés számára a meghívás.

– Előadásomban a brexitről beszélek – mondta Caitlin Jones. – November 25-én született meg a megállapodás, amely rögzíti az Egyesült Királyság kiválását az Európai Unióból, a politikai nyilatkozat a jövőbeni kapcsolatokat is vázolja. Az egyezség egyik legfőbb eleme garantálja a jogait annak a 3,5 millió európai munkavállalónak, akik az Egyesült Királyságban, illetve annak az egymillió brit állampolgárnak, akik az EU-tag­államokban dolgoznak. A közeljövőben születik meg a két parlamenti döntés. A további részletek a pénzügyi kiválásról, az északír határkérdésről és az átmeneti időszak szabályozásáról szólnak. A folyamat következő állomása a brit parlament jövő keddi szavazása.

A LIM-konferencia ma délután zárul a BGE zalaegerszegi karán.

