További felajánlásokat várnak a pusztamagyaródi templom felújításához

A Szombathelyi Egyházmegye és a faluhoz ezer szállal kötődő lakók, pártolók és elszármazottak jóvoltából szépen gyűlnek az adományok a község templomának felújítására.

Mint arról korábban beszámoltunk: Balázs Henriett, Pusztamagyaród polgármestere és Sághegyi Gellért plébános elhatározta, hogy összefogás révén megmentik a falu egyik büszkeségét, a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett, rossz állapotban lévő római katolikus templomot. A több lépcsőben tervezett renoválás mintegy 154 millió forintba kerülne, ám az összeg előteremtése önerőből nagy terhet róna mind a falura, mind pedig az egyházközségre.

A templom megmentéséért már korábban nagyszabású adománygyűjtés kezdődött. Akkor az egyházmegye pályázati források jóvoltából 10 millió forinttal járult hozzá a szükséges felújításokhoz. Jótékonysági bállal is jelentős összeget gyűjtöttek a magyaródiak a templomra. Valamint a néhai plébános atya, Rinfel Ferenc is úgy rendelkezett halála előtt, hogy a sírjára szánt virágok helyett inkább a templomot támogassák szerettei és a hívek. Emellett Cseresnyés Péter térségi országgyűlési képviselő közbenjárására az EMMI 9 millió forintot biztosított a templom rekonstrukciójára. Ám a pandémia miatt az összeg folyósítását őszre halasztották.

– A járványhelyzet miatt még kérdéses, hogy megkapjuk-e a templom felújítására szánt támogatást a minisztériumtól, hiszen elképzelhető, hogy ezen költségeket is kénytelen lesz átcsoportosítani a tárca – mondta Balázs Henriett polgármester, hozzátéve: ahogy eddig, úgy ezután is minden követ megmozgatnak azért, hogy megvalósuljon a műemlék épület rendbetétele.

– A nehézségek mellett sok pozitívum is történt – fogalmazott Pusztamagyaród első embere. – Mint már korábban említettem: a felújításért nyitott bankszámlaszámra is sok befizetés történt a templom javára, amelyeket ezúton is hálásan köszönünk. A falu lakói, elszármazottak és önzetlen emberek anyagi segítsége, ami nagyjából 7 millió forint adomány, olyannyira meghatotta Székely János megyés püspök atyát, hogy újabb, további 10 millió forinttal járult hozzá a templom rendbetételéhez. Ez idáig összesen mintegy 27 millió forint gyűlt össze. Ez az összeg a tető renoválását már fedezi, azonban a tervezett toronyrekonstrukcióhoz és az esőcsatorna-cseréhez még nem elég. Ezekhez még további támogatásokat remélünk. Internetes aukción is részt veszünk a közeljövőben: ezúton szintén azt reméljük, gyarapodik a felújításra elkülönített keret. Egyébként a fent említettek révén a tetőcseréhez már májusban hozzálátunk – összegezte Balázs Henriett. Kiemelte: a továbbiakban is bíznak a jótékony segítőkben, legyen szó anyagi támogatásról, vagy kétkezi munka felajánlásáról. Pénzadományokat a Söjtöri Római Katolikus Egyházközség számlaszámára, a „pusztamagyaródi templomfelújítás” alszámlára várnak, aki pedig munkával járulna hozzá a rekonstrukcióhoz, a polgármesternél jelezheti ebbéli szándékát.