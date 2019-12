Tömegsportra és közművelődésre használták fel a pályázati keretet Zalalövőn

Szinte teljes egészében kimerítette a háromszázezer forintos pályázati keretét a városi önkormányzat kulturális és népjóléti bizottsága.

Többek közt ez is szóba került a legutóbbi testületi ülésen, amelyen az egyik napirendi pont a bizottság éves beszámolója volt. Ostrom János elnök ismertette azon pályázatokat, melyeket a civil szervezetek támogatási kérelemként nyújtottak be. A helyi sport és kultúra támogatására a bizottság 2019-ben két különálló pályázatot hirdetett meg, az egyik a tömegsport jellegű rendezvények megsegítésére volt hivatott, a másikat a közművelődés tárgykörében írták ki.

Előbbi esetében öt pályázatot támogatott a bizottság, ebből hármat a Salla Diáksport Egyesület nyújtott be. A Szivárvány Kupa kispályás labdarúgótorna és ügyességi verseny megrendezésére valamivel több mint 23 ezer, a Majális Kupa strandfocitornára 18 ezer, a II. Salla Kupa nemzetközi kispályás labdarúgótornára 30 ezer forintot fordíthatott a szervezet. Ugyancsak 30 ezer forintot kapott a Bitbúvár Alapítvány a Tündér Kupa leány labdarúgó torna megrendezésének költségeire, míg a „Mi kis falunk” Irsapusztáért Egyesület ezen a jogcímen 15 ezer forintot költhetett az irsapusztai falunapon megtartott ügyességi vetélkedőre. Ez utóbbi szervezet ugyanerre a célra Művelődés pályázati alapra is benyújtotta igényét, onnan 30 ezer forintos támogatást kapott. A bizottság a Művelődés 2019 pályázat révén ezenfelül hat további rendezvényt támogatott. A szoptatás világnapja alkalmából szervezett programjára a Zalalövő és Csöde Települések Gyermekeinek Egészségéért Egyesület ötezer forintot kapott, a Bitbúvár Alapítvány által szervezett magyar nyelv hetét 30 ezer forinttal támogatták, a Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület pedig két rendezvényre kapott összesen 50 ezer forintot, vagyis az általuk koordinált civil majálisra 20, a gyermeknapi rendezvényekre 30 ezer forintot költhettek. Szintén két rendezvényre nyújtott be sikeres pályázatot a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, a XII. Zalalövői Magyar Pünkösdre, illetve az adventi programsorozatukra is 30-30 ezer forintos támogatást nyújtott a bizottság.