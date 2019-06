Több település sok ezer lakójának ellátását biztosítja a pacsai egészségház

Teljesen megújult az alapellátást szolgáló intézmény a zalai kisvárosban, a több ezer embert szolgáló egészségházat pénteken adták át.

Az egészségházat az 1980-as években építették, később bővítették is, így adva helyet a védőnői szolgálatnak, a fogorvosi és háziorvosi rendelőnek, a tetőtérben szolgálati lakásoknak, valamint korábban még az orvosi ügyeletnek is. Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere elmondta, hogy öt évvel ezelőtt külső felújításon esett át az épület, ezt követően pedig a fenntartó önkormányzat kereste a lehetőséget a belső tér rekonstrukciójára is. Erre 2017 májusában nyújtottak be pályázatot, akkor közel 30 millió forintos összköltségre nyújtva be az igényt, amiből 25 millió forint volt a támogatás, a többi pedig az önerő. Az a pályázat sajnos nem volt eredményes, ám tavaly januárban kormányzati döntés alapján feladatellátási fejlesztésekre 1236 önkormányzat kapott egyedi támogatást, köztük Pacsa is.

A beruházás eredeti költségvetéséhez képest azonban emelkedtek az árak, de az egymillió forintot meghaladó többletet az önkormányzat magára vállalta, hogy a beruházás megvalósulhasson. Az egészségházat több lépésben újították fel, miközben a páciensek ellátása egy percig sem szünetelt, ami komoly tervezést, nem kevés szervezést, épületen belüli költözést, no meg türelmet igényelt.

Az elektromos és a fűtési rendszert is modernizálták a beruházás során

A belső felújítás eredményeként a burkolatok cseréje mellett az elektromos rendszert, a víz- és csatornahálózatot, a fűtést korszerűsítették, kicserélték a nyílászárókat, a födém vastag hőszigetelését eltakaró álmennyezetbe energiatakarékos led fényforrásokat építettek be. Immár a kor igényeinek megfelelő körülmények között fogadhatja a háziorvosi szolgálat hivatalos körzetéhez tartozó két település, Pacsa és Nemesrádó kétezernél több betegét dr. Apró Andor, a fogorvosi körzet hat településén élő 4300 pácienst pedig dr. Takács Ferenc, és mind több aprósággal foglalkozhat itt Póka Márta védőnő, mert ahogy Kelemen Tamás utalt rá, örvendetesen emelkedik a születések száma.

Az átadás alkalmából Manninger Jenő országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a kormány által meghirdetett magyar falu program az 5000 lakosnál kisebb települések támogatását tűzte ki célul. Ezzel szeretnék elérni, hogy a városokhoz hasonló színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak a kistelepüléseken is, megteremtve hosszú távon az életképességüket. Utalt rá, korábban hasonló célokat szolgáltak más vidék-, illetve településfejlesztési programok is, amelyek révén az elmúlt esztendőkben Pacsán is megújult több intézmény, biztosítva a magas színvonalú ellátást az itt élők számára.