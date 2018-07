Több ország gyűjtőit várják bő egy hónap múlva a fürdővárosba

Nemzetközi kávé cukorgyűjtők találkozójára kerül sor augusztus végén a fürdővárosban, mely alkalomból több helyi vonatkozású sorozat is készült.

A találkozót augusztus 31. és szeptember 2. között rendezi meg a Hotel Karos Spa-ban a Hunniai Cukorzacskó-gyűjtők Társasága (HUNCUT), a szervezők várakozásai szerint a hazai gyűjtőtársakon kívül Európa számos országából érkeznek résztvevők.

– Az ilyen monstre találkozóknak nagy hagyományuk van a nyugati államokban, Magyarországon ez lesz a 3. – bocsátotta előre Horváth Olga, a program főszervezője, az egyesület tagja, aki maga is egy csaknem 15 ezer darabos gyűjtemény büszke birtokosa. – Tizenöt országból hívtunk meg vendégeket, közülük eddig tíz ország gyűjtője regisztrált, tehát szinte biztos, hogy jön. A találkozó nem csak a kapcsolatépítésről, a gyűjtemények gyarapításáról szól, hanem szeretnénk a vendégeinknek bemutatni kicsit Zala megyét, Zalakarost, szűkebb pátriánkat, a magyar hagyományokat, ételeket, kultúrát is. A találkozó alkalmából több új sorozat készült. Kiadott egy-egyet az egyesület, Zalakaros város, a Nagykanizsai Gólyalábasok és én is. Továbbá készült süvegcukor is, ami tagtársamat, a süvegcukor-specialista Raáb Tibort dicséri.

Horváth Olga jelezte: ilyenkor az a lényeg, hogy minél több, a városhoz köthető ajándékkal tudják ellátni a résztvevőket, hogy majd később, amikor újra a kezükbe kerülnek a tárgyak, ismét eszükbe jusson Zalakaros, Nagykanizsa és a térség. Ezért ő maga utóbbi várost régi képeslapokon bemutató szériát gyártatott le, a gólyalábasok pedig Somogyi Győző grafikusművész felülnézeti térképét használták fel a gólyalábazás népszerűsítéséhez.

Zalakaros önkormányzata a város látnivalóit, természeti szépségeit, míg a Zalakarosi Fürdő természetesen, magát a pihenőkomplexumot reklámozza a cukortasakokon. Mindezen túl az egyesület az ország fürdőit, a magyar várakat, régi női viseleteket, az elnök, Kovács István pedig madarakat bemutató tasakokat adott ki. Érdekesség, hogy a cukortasakok gyártatása csak az olaszországi Milánóban volt lehetséges, az ottani gyártó kisebb darabszámokkal is teljesíti a rendelést.