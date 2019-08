Több mint száz nevező állította ki élethű makettjeit Zalaegerszegen

Az Apáczai Művelődési Központban szombaton rendezték meg a nemzetközi makett versenyt és kiállítást, amelyen a hobbi szerelmesei cserélhették ki tapasztalataikat, mutathatták meg újabb alkotásaikat, s ezzel a nézelődők számára is érdekes kikapcsolódási lehetőséget kínáltak.

– A klubunk megalakulása óta ez a tizenötödik verseny, jubileumi rendezvénynek mondhatjuk. Idén a tavalyinál is több versenyzőt, kiállítót várunk az előnevezések alapján. Budapestről, és azon túlról, Gödöllőről is érkeztek. Külföldi nevezőink és vannak, Ausztriából Bécsen túlról. Jó kapcsolatunk van a zágrábi makettklubbal, rajtuk kívül Horvátország területéről Karlovácból is neveztek, egyre nagyobb híre van versenyünknek – mondta érdeklődésünkre a rendező zalaegerszegi makettklub fő szervezője, Szekér Géza.

Már délelőtt tízre megtelt művelődési központ aulája, de délig lehetett nevezni, folyamatosan érkeztek szebbnél szebb makettjeikkel a nevezők. Már az előnevezés során több mint 250 makettet neveztek be 75-en, de délig több mint százra nőtt a kiállítók száma. A makettek mellett római légiós felszerelést is láthattak az érdeklődők, továbbá makettbörze, kaktuszkiállítás és kutyasimogató is kapcsolódott a programhoz.